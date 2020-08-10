為了挽救選情，美國總統川普的「反中牌」越打越辛辣了，而「反中牌」當中，又以「台灣牌」似乎打得特別得心應手。除了國會部門陸續通過或提出各種支持台灣的法案之外，行政部門也批准大額對台軍售，近日以來，各種友台、挺台的動作更是頻頻出手，又是指派衛生部長來台訪問，又是賣無人機給台灣，一付挺台挺到底的樣子。

對於美國這些動作，民進黨政府不免有些喜形於色，綠營的媒體和名嘴更是受寵若驚般地嗨翻了天。然而，冷靜想想，對於小老百姓來說，台灣一味地往「聯美抗中」傾斜，到底有什麼好處？

中國大陸的軍事實力固然還無法與美國匹配，但是，就地理位置來說，在西太平洋地區取得局部優勢，已經是越來越真實的走向。美中若在西太平洋起了衝突，美國人本身的評估都是凶多吉少，何況美國的基本戰略不是自己下海，而是打代理人戰爭，把台灣當成馬前卒推上戰場。

我們必須坦誠面對的情勢是，大陸捍衛事關主權核心利益的決心是十分堅定的。不管是主動或被動，台灣如果跨越了大陸所認定的底線，就得遭遇14億人同仇敵愾的怒火和行動。相對而言，美國的「挺台」，是捍衛美國核心利益的長期戰略呢？還是選舉策略暫時性的操作？就算是長期戰略，台灣應該一面倒地衝鋒陷陣呢？還是需要趨吉避凶，不當廖化？

地理距離、語言文化、要素互補需求、產業路徑依賴效應、以及成長發展動能等等先天條件和後天形勢，共同決定了經濟上台灣脫離不了大陸，台灣人民想過好日子，先決前提就是搞好兩岸關係，讓兩岸經貿能夠順暢往來。

近年來，台灣對大陸的出口都在對美國出口的3倍以上，台灣從兩岸貿易所享有的順差更是對美國貿易順差的6倍以上，這個基本格局不會輕易動搖。新冠肺炎疫情衝擊下，大陸領先走上了復甦道路，使得台灣出口大陸占整體對外貿易的比重，以及對大陸投資占整體對外投資的比重，雙雙攀高。也就是說，美中對抗的形勢或許會越演越烈，台灣「脫中入美」的可能性卻越來越小。

無論世局如何變化，我們總是期盼台海能維持和平，是商場而不是戰場，當政者應拿出點良心，為百姓福祉著想，別把台灣推向火坑。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）