筆者為長年住在香港的台灣人，《香港國安法》實施至今，已有了一段時間，它對香港的改變，是顯而易見的。如今百姓上街，已不需再擔心黑衣暴力的威脅，不用擔心是否在餐廳用餐之時會有黑衣人突然衝進餐廳打砸。去銀行領錢之時，也不需再害怕，是否銀行已因害怕被砸，而暫時關閉，無錢可領。這些影響，對香港許多普通老百姓來講，是最直接，也是最真實的。

《香港國安法》對其他各界的影響，的確也十分的明顯。香港電台頭條新聞的高層主管，已經準備先後離職；立法會選舉，已有12名泛民主派人士遭到撤銷參選資格；因為疫情的關係，今年9月分本來的立法會選舉，也要延期1年；占中異議人士戴耀廷也已經遭到香港大學取消終身教職，這些改變也是事實，雖然不能說完全歸因於《國安法》，但絕對有其影子在其中。

若說民主制度是為了讓人民過上更好的生活，以當今西方為主的民主來論，其結果是十分令人懷疑的。以美國來論，已實施民主近200多年，但是如今，社會上幾乎90%的財富只是掌握在少數人之手，社會財富分布極度不均，再加上近期的種族以及白人激進主義問題，都讓人高度懷疑其所謂「美式民主」的正當性，道德性及可持續性。

若以亞洲地區的台灣來論，其實施民主制度也30多年，但顯而易見的卻是，社會貧富差距不斷加劇，政府官員以及民代，貪腐問題越來越嚴重，大學畢業生平均工資長久停滯增長，人民平均財富以及消費力不斷衰退。

《香港國安法》目前對各界的影響，其實和這些當事人本身的言行是息息相關的。反對派的言行，往往以所謂「攬炒」（玉石俱焚）為宗旨。在此情況下，香港政府又有什麼理由不能去取締他們呢？

《香港國安法》的實施，對香港社會起到了決定性的維穩影響，對香港的長遠發展肯定會是正面的。對整個華南大灣區的發展，更有關鍵性的影響。

（作者為香港公立大學高級講師）