美國衛生部長阿札爾等一行訪台，民進黨政府高調地宣揚說，這是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。事實的確如此，但是背後的盤算是什麼呢？

從表面上看，美方此行是為了共同討論防疫措施、全球衛生等議題，但是，在美國全力遏制中國大陸的戰術布局時刻，此行也是以美台是「價值理念相同」的夥伴關係為由，用以向美中台三方證明台灣是美國圍堵遏制中國大陸的一環。

回顧2000年與2014年美國官員訪台的過程，美方態度保守，談話謹慎，因為當時美國仍視與中國大陸的「交往」重於「遏制」，美台關係不能影響美中關係的戰略思維，而是其從屬。川普上台後，美中關係的本質出現變化，「遏制」重於「交往」，台灣的角色也隨之改變。

美國目前在川普團隊的鷹派主導下，對中國大陸打的是貿易、科技、網路、南海、新疆、香港、台灣等議題的「組合拳」，用的是拉幫結派的「打群架」方式。台灣無疑是北京最敏感的神經，因此對美國而言，打「台灣牌」是成本低、效果高的工具，而除了五眼聯盟是美國的老班底外，在東亞地區最願意百分百全面配合美國的，就是台灣的民進黨政府。

蔡英文自2016年上任以來，對大陸採行「敵對」與「疏離」的策略，因此將台灣的安全全部押在美國的身上。由於民進黨政府已經與北京翻臉，因此必須更高度扈從美國，美國為了拉攏民進黨政府，也通過《台灣旅行法》、《台灣保證法》、《台北法案》等法案，並積極軍售武器，以取信於民進黨政府。民進黨政府又將美國的作為視為外交成果，以期得到民眾肯定。

「對付中國大陸」是川普鷹派與民進黨政府的共同立場，但是美台之間的主從關係很清楚，美國是戰略設定者，台灣是美國的扈從者；美國是棋手，台灣是棋子。

今年3月，美台高調簽訂《防疫夥伴關係聯合聲明》，聲稱雙方合作的重點包括快篩試劑研發、疫苗研究生產、藥品研究生產等6大項；同時台灣還將提供美國每周10萬片口罩，美國則為台灣保留30萬件防護衣原料。但事隔1個月後，民眾才了解，防護衣原料還是要花錢買的。美國迄今也從未允諾台灣可以優先取得雙方合作研發中的疫苗，或者授權生產。這個聯合聲明的政治性遠遠大於實質性。

美國衛生部長訪台一事也是政治性大於實質性。美國原本希望藉此行可以再激怒北京，以繼續激化美中的衝突。不過，這幾天來，北京的戰略立場已經調整，從8月4日駐美大使崔天凱、8月5日外交部長王毅以及8月7日中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的發言與文章可以看出，北京目前已經從「對等報復」走向「拒絕脫鉤、保持合作、放棄零和」，在11月3日美國大選前，盡量以「忍」的立場來面對美國的刺激作為。

阿札爾訪台是美國戰略遏制中國的一步棋，台灣是棋子，目前看來，北京並不急著隨這步棋而起舞。但反觀民進黨政府，卻走上韓非子所警示「恃交援而簡近鄰」的危險徵兆。民進黨政府將自己的命運交給遠方的美國，卻與鄰近的強者為敵，在此事美中台三方盤算中，是最沒有智慧且注定受害的一方。

（作者為孫文學校總校長）