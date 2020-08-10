根據《華爾街日報》報導，美國貿易代表萊海澤已否決台美簽訂「自由貿易協定」（FTA）。民進黨政府一直聲稱現在是台美關係史上最好，然而，在最能體現實質關係的貿易協議這一課題上，已執政4年的民進黨政府卻仍原地踏步、毫無進展。

而那位號稱1979年以來美國訪台最高層級內閣官員的衛生部長阿札爾，與衛福部長陳時中簽訂的《醫衛合作了解備忘錄》中，竟只見空泛的「提高行政層級」與「合作範圍擴大」，以及更不知所云的「增進台美人民的健康福祉」和「共同促進全球衛生安全」。至於國人最關心的疫苗部分，備忘錄簽的是「台美雙方也將持續分享疫苗和治療的研發相關資訊，而美國…正努力快速取得安全有效、符合食藥署標準的藥品和疫苗，會優先提供美國，能夠滿足國內需求後，也會以公平方式提供給國際社會。」

簡言之，老美只會分享「疫苗的資訊」，但沒有表示會提供疫苗給台灣，也沒有承諾會優先授權台灣生產疫苗，最多是在美國人用完之後看還有沒有剩下的，有的話就「提供給國際社會」。

台美之間簽備忘錄關乎的是台灣和美國之間的事，特別是在稀缺又緊急的疫苗議題上，講台美之間該怎麼樣互通有無、加強合作都來不及了，扯什麼「提供給國際社會」，老美也太沒有誠意了吧！

這份備忘錄令人聯想到今年3月間，台美共同簽署的《防疫夥伴關係聯合聲明》。當時外交部長吳釗燮說，美方已為台灣保留30萬件防護衣原料，而台灣未來也將每周提供10萬枚口罩給美方。事後卻被踢爆，台灣每周無償送口罩給美國是真，美國為台灣保留30萬件防護衣原料，卻大有文章，因為不但不是美國免費贈送、台灣得花錢買，而且老美也沒說一定會給台灣。

事過4個多月，更證明「台美防疫夥伴關係」根本就只是外交部的一場自嗨。因為從外交部提供的資訊可知，台灣已提供美方170萬片口罩、協助「瑞德西韋」進行第三期臨床試驗等，卻不見美方有對等的協助或付出，連30萬件防護衣原料也不知保留到哪裡去了？

好不容易盼到阿札爾來訪，但是除了名義上的外交突破之外，台灣可說半點實質的好處都沒有！為了讓阿札爾來訪，台灣不但冒防疫漏洞之險，對阿札爾一行人實施不必隔離的外交泡泡，之前還傳出，美國將向台灣出售至少4架無人機，整筆交易金額約6億美元（合新台幣176億元）。有人戲稱這是阿札爾訪台的「前金」，至於有沒有「後謝」，外界就不得而知了。

但明確可知的是，阿札爾來台灣簽了一篇如同廢文一般的備忘錄，而且他的一番致詞，竟然還惹出到底說的是President Tsai（蔡）還是President Xi（習）的疑雲，真是氣死人了。

這個阿札爾到底是來幹嘛的啦？

（作者為資深媒體人）