在立委收賄案爆發的前與後，集黨政大權於一身的蔡英文雖然連續說出了「不要讓腐化劇本成真」、「升官發財請走別路」這樣語重心長的話，也似乎對於外界的質疑做了某種止血的處理，但光是這樣皮不見骨、不痛不癢的回應，而沒有更積極有效的決斷，絕對難以擋住民進黨繼續墮落腐化的危機。

目前有兩個情況應可視為蔡英文的暫時「煞車」動作。首先，在蘇嘉全請辭總統府秘書長不到24小時內，蔡英文便火速敲定由李大維接任，讓綠營跌破眼鏡，也凸顯民進黨從去年總統與立委大選獲致空前大勝後，黨內派系奪權卡位更加劇烈，因此蔡此舉被外界視為是對黨內派系惡鬥的逆襲與警告。

其次，由於民進黨內各路人馬統包通吃政府標案、御用評委利益輸送綠媒的事件不斷被揭露，引發社會強烈爭議批判，故宮因此開出第一槍解聘堪稱「標案天王」、蘇貞昌親信、文化總會副秘書長李厚慶的評委資格，並終止其與三立的標案契約，公共工程委員會也確定將他「移離」評委資料庫。前述反應流程能夠如此一氣呵成，如果沒有「上面」的要求指示，理論上不會那麼有效率。

但是面對民進黨快速超級、完全執政後所端上的權力盛宴，如此美味誘人、爭食者眾，前述那些警示動作，充其量可能也只是擋掉了幾碟小菜，真正的大餐還在後頭蠢蠢欲動。說穿了，完全執政享盡權力資源，相對當然須背負重大責任，民進黨雖不斷排除民主體制應有的監督力量，但有兩個死穴卻絕難迴避，一是貪腐問題，二是政媒糾葛。

所謂死穴，就是由事實累積形成既定認知、也沒有理由可強辯的盲點。像國家認同、統獨歧異、經濟政策、兩岸與美台關係，甚至言論自由等都可以在不同的理念和標準下，進行各種論辯，唯獨發生貪腐事件根本沒有理由可講。過去長期執政的國民黨躲不了這個形象，如今後發先至的民進黨也開始給民意如此印象。

在政媒糾葛方面，民進黨現在傳播體制上有NCC以重罰審照控管電視台，掌握多數傳媒，令其莫敢不從，體制外又有網軍、名嘴為側翼，更有國家機器挾人民納稅公帑養肥特定綠媒，置入政治行銷洗腦。這些現象雖也逐漸形成社會負面印象，但更嚴重的是民進黨竟公然違逆其「黨政軍退出媒體」的初衷誓言，甚至讓特定綠媒形成黨內派系，豢養培植人馬，在黨的權力結構中遂行運作，把綠媒一言堂變成派系利益的一言堂。這就成為死穴的第二個特徵，亦即黨內有識之士根本都無法為此辯駁，只能避而不談，卻時刻擔憂黨受傷害、民意反噬。

和當年黨外時代不同的是，過去的黨外人士為追求理念實現或抗爭威權，不惜以身家性命相搏，如今的民進黨早已世俗化，而且經過兩次執政，早已形成新的既得利益與權貴階層，矛盾的是，既無抗爭風險，卻還要享受正義光環，簡直豈有此理。即使領導高層戒慎自制，但底下親信、閨蜜、親友、黨工等族群卻在不受監督而權勢資源誘人的環境中，肆意結黨營私。民進黨全代會權力改組後被視為「完全領導」的蔡英文，想到此，難道還不擔心嗎？