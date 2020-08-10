「xi」還是「cy」？美衛生部長來台 誤將「蔡」總統喊成「xi」總統 18:492020/08/10 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「xi」還是「cy」?美衛生部長來台 誤將「蔡」總統喊成「xi」總統 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「xi」還是「cy」?美衛生部長來台 誤將「蔡」總統喊成「xi」總統 「xi」還是「cy」?美衛生部長來台 誤將「蔡」總統喊成「xi」總統 #xi #總統 #衛生部長 #中天新聞 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿札爾稱小英「習總統」？總統府：是拼音與發音問題 13:252020/08/10 政治 阿札爾稱小英「習總統」？AIT聲明：稱蔡總統 14:322020/08/10 政治 稱小英「習總統」？民進黨批國民黨試圖破壞外交令人費解 15:022020/08/10 政治 想太多 美衛生部長來台另有深義？陳致中：準邦交了 10:322020/08/10 政治 美國衛生部長口誤稱習主席？總統府：只是發音問題 15:572020/08/10 政治 美衛生部長來台影響？醫學專家曝最新分析 08:562020/08/10 政治 美衛生部長訪台行程曝光 見蔡英文後將見「他」 07:342020/08/10 政治 從蔡總統和蕭美琴養貓談起 04:102020/08/10 論壇廣場 AIT秀阿札爾講稿 證明並非稱小英「習總統」 15:052020/08/10 政治 1分鐘看世界》傳台美討論新WHO 美2周內近10萬童染新冠 13:242020/08/10 國際 言論熱門新聞 快評》柯文哲？阿彌陀佛！ - 短評 - 言論 旺報社評》傷兩岸民間感情 陸委會錯很大 - 旺報社評 - 言論 蘇泳霖》誰是黎智英的下一個？ - 觀點 - 言論 中時社論》就是要走上這條不歸路？ - 中時社論 - 言論 張亞中》美中台三方盤算的弱智者 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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