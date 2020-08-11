中共以上對國民黨實力和情況的了解，可謂詳確。對雙方兵力作戰，作如下之評估及比較：

1.國民黨方面：

（1）有利條件：地形平坦，大村落多，有利蔣軍作戰。

（2）蔣軍素質：火力強，戰鬥力弱（但非一戰即潰）。平原利於偵察、警戒、聯絡及發揮火力，便於大兵團行動。

（3）不利條件：後方不固，須大的兵力擔任守備。待遇不公，雜牌軍隊不滿。紀律敗壞，人民反對。補給困難，兵心不固。南人北地，地理民情不熟。

2.中共方面：

（1）有利條件：有民眾依靠，以逸代勞。民兵協助，補給方便。

（2）不利條件：裝備差，火力弱，不大熟習大兵團正規戰。戰術素養不強。

中共根據以上情況和比較，採取對策如下：

平漢路方面；國民黨軍可能採取步步為營，穩紮穩打的謹慎戰法，且兵力強大，使共軍難以尋找機動各個擊破頑軍機會。決定先發制人，在蔣軍集結完成之前，先擊破蔣軍第三十二軍及第八十五軍。

津浦路方面：乘蔣軍主力未全部集中時，先機求得各個殲滅其有力部分。原計劃進入東北的葉飛、賴傳珠縱隊，著留山東，參加戰鬥。華中其他地方兵團，破壞津浦路南段鐵路，阻止蔣軍北進。另一方面，爭取西北軍系的孫良誠反正，打擊北進之第二十五軍。（選摘自《蔣介石與國共和戰（1945─1949）》）（待續）

提高民眾政治覺悟

總的方面（含平漢、平綏、同蒲各線）：有效配合各方面工作，尤其是地方民兵、游擊隊、武工隊等密切配合，進行統一的、全面的、有組織、有計劃的大破壞，將所有鐵道、公路、橋樑、電線、倉庫、飛機場，均加以摧毀，使一切交通動脈，在同一時間斷絕。

動員群眾幫助運輸糧食、彈藥、救護、埋地雷等，提高民眾的政治覺悟。

中共最重要的工作，還是組成強大的野戰軍。其兵力及戰區部署如下；

聶榮臻：晉察冀第一野戰軍區，七萬。

賀龍：晉綏野戰軍區，三萬。

劉伯承：晉冀魯豫軍區，七萬。

陳毅：山東軍區，七萬。

李先念：豫鄂軍區，三萬。

粟裕：蘇浙軍區，五萬。

林彪：東北軍區，二十萬。

以上關內六大軍區，計野戰軍三十二萬，關外二十萬，總計五十二萬。1945年11、12月編組完成。

毛澤東在其中共中央政治局擴大會議中說：「我們承認蔣介石來勢很凶，但除了抵抗以外，別無辦法。」

預備做一重大讓步

蔣介石在極度「悲觀」及「幾於痛哭」心情下，制訂「先安關內，再圖關外」之策，不惜放手一博，與中共作認真之攤牌。關外方面，將長春東北行營之接收人員四百餘人撤至山海關，僅留軍事代表董彥平為聯絡員，與蘇軍保持聯絡。關內方面，蔣介石於12月13日出巡北平，布置進取察、熱兩省，命第十六軍於20日前完成進攻宣化、張垣準備。立即向南口、居庸關集中。入錦州之杜聿明部亦西進指向熱河，於1946年1月上旬進抵阜新、朝陽、平泉等地。

面臨以上情勢，蘇聯與中共態度，迅有轉變，由強硬轉為和緩。

蘇聯方面：重慶中央決定撤退長春行營時，即於11月15日晚間九時通知蘇方，蘇方在17日下午四時即覆：「必履行中俄同盟協定，助我便利接收東北，且稱將待中國軍隊接收，故其撤兵期願延遲一、二月亦可。」

蔣在這天（17日）記其所感曰：

據此，則彼俄過去之逼迫行動係出於其威脅，使我為求得東北之收復，不能不與共匪之妥協，而允許其特權也。後以我寧放棄東北，不願作俄共之傀儡，決心撤退行營之態度表示以後，彼乃知我不可為威脅所屈服，故有此態度之轉變。可知其此時對國際尚有顧忌，而猶不敢冒天下之大不韙。故我亦不能不再作周旋。移轉行營之公告暫不發表，以觀其後也。

11月25日，張嘉璈（經濟特派員）由長春回到重慶，向蔣面報行營撤退以後，俄軍謙遜態度與其行動甚詳。蔣於是對東北方針「不能不再加考慮矣。」

重慶中央重新決定接收東北辦法，表示如蘇方同意，我方亦同意蘇軍之撤退延期一個月，即1946年1月3日。辦法要點如下：

1.允對長春、瀋陽之非政府武裝人員，解除其武裝；並允中國空軍送工作人員至長春、瀋陽機場，指揮飛機起降工作。

2.北寧鐵路及東北港口，允中國軍隊運輸之便利。

3.蘇方對中國接收人員允予協助，對其編配地方團警給予協助。

蘇方對此三點覆文同意。中國亦同意蘇軍延期撤退。

重慶中央照會蘇方，中國軍隊將自山海關向錦州推進（11月26日進入錦州），並派蔣經國、張嘉璈回長春，與蘇軍統帥馬林諾斯基接洽。蘇方有善意之回應外，惟希望再延期撤兵至1月底。並提出「經濟合作」問題。外長王世杰向蔣建議：同意蘇方要求延期撤兵；經濟合作允在東北接收完成後商談。蔣贊同。此外，亦對蘇聯作出一項善意的回應，根據《中蘇友好同盟條約》外蒙之獨立，重慶中央準備於1946年1月中旬完成承認手續；但外蒙入內蒙之軍隊須於本年（1945）底內撤回外蒙。

12月25日，蔣經國即以蔣主席私人代表身份去莫斯科。行前向蘇聯駐重慶官員透露了一個重要消息：「中方在全盤解決方案中，預備做一重大讓步，將來不准美國到東北做資本投資，美國在中國若享有任何經濟權利，蘇聯一體適用，一樣不少。」