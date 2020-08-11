無色覺醒》王丰：美國根本帝國主義？台灣喜歡被背叛嗎？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第693集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「美國根本帝國主義？台灣喜歡被背叛嗎？」

台灣喜歡被背叛嗎？

1950年代當時正值冷戰時期，美國為圍堵共產勢力，在韓戰期間即與東亞多國締結多邊或雙邊聯防協定。在國共內戰失利撤守台灣的國民政府，也在1954年12月3日與美國簽訂「中美共同防禦條約」（Sino-American Mutual Defense Treaty）。

當時的國民政府領導人蔣介石，一直認為獲得美國的支持，而後美國卻在瑞士日內瓦、奧地利維也納等地，多次連續和中國共產黨政府大使級代表秘密會議，為日後與中共政府建交做準備，氣的蔣介石先生大罵美國根本就是「帝國主義」。

美國如此不道德的手段其實相當常見。在二戰太平洋戰爭爆發前夕，擁有美國哥倫比亞大學教育學博士學位，中國近代教育學家陶行知在「陶行知日誌」上寫到，如果有一天我被日本炸彈炸死，你們不要忘記，我身體的54.4%是被你們美國炸死的！

他為什麼這麼說？在太平洋戰爭爆發前，日本因國內物資貧乏，因此1936年，日本陸軍提出應付未來對前蘇聯與對華戰爭、耗資巨大的「六年作戰準備計劃」。美國認為該計劃是針對前蘇聯的，於是便給予日本貸款、技術輸出、供應戰略物資等各種方式，為日本陸軍擴軍備戰提供支持。

據美國政府統計，1937年日本進口的戰略物資中，有54.4%來自美國。有92.9%的銅、91.2%的汽車及零、60.5%的油料、59.7%的廢鋼鐵、48.5%的各種機械和發動機、41.6%的鑄鐵是從美國進口的。蔣介石夫人蔣宋美齡也在抗日戰爭爆發後，寫過一篇文章，「令人失望之美國態度」，批評美國政府，指責美國提供日本，汽油、武器、軍用物資來侵略大陸。

美國不光是對亞洲國家如此。國際政治上若是有利可圖，即使對同為盎格魯薩克遜民族的英國，美國同樣也可為了鈔票照樣背叛不誤。

二戰歐洲戰場打的最慘烈的時刻，美國大企業透過瑞士等中立國，把汽油偷偷運給德國。美國「標準石油公司」（Standard Oil Company）甚至在美國內缺乏石油的狀態下，仍然輸出石油給納粹德國。

當時納粹德國轟炸機最初轟炸倫敦的炸彈不夠精準，但在美國的電信公司和軍火公司協助下，納粹德國有效空襲了英國倫敦，進行了無差別轟炸。美國或企業對所謂的盟友，操弄的兩面手法，對潛在的敵人或者未來的敵人，也是玩弄陰險的與狼共舞，賺飽鈔票的嗜血遊戲。

美國應該非常清楚其霸權地位是趁人之危，趁英國戰後取而代之。所以美國有著被取代的危機感，妄想症或焦慮症？除了背叛盟友，還慣用經濟掠奪及貨幣戰爭。

美國前國務卿季辛吉（Kissinger）博士曾說，「誰能控制石油，誰就控制全世界；誰能掌握貨幣發行權，誰就掌握全世界；誰能控制糧食，誰就控制全人類。」

1944年7月，二戰已進入尾聲，全球2/3的黃金都因戰爭而流入美國。因此全44個國家的代表，在美國新罕布希爾州布列敦森林公園內的華盛頓山旅館（Mount Washington Hotel）召開聯合國和盟國貨幣金融會議，最終達成《布蘭頓森林協定》（Bretton Woods Agreements）將美元將黃金掛勾，確認美國做為國際貨幣中心的貨幣體系─簡稱「布蘭頓森林體系」（Bretton Woods system）。

當時美國可謂世界霸主，但隨著時間演進，美國參與了「韓戰」、「越戰」，導致國內經濟出現危機，美聯儲通過「超額印鈔」的方式解決國內財政問題。當時的法國總統戴高樂（de Gaulle）看出了美國的奸計，便從1965年起把法國擁有22億美金，全部搶購黃金，總計1800頓的黃金。

隔壁鄰國英國也隨之跟進。當時的美國總統尼克森，為了阻止國內黃金儲備流失的問題，在1971年8月15日終止「布蘭頓森林體系」，宣布美國將不再接受用美元來兌換黃金，並迫使各國貨幣與美元掛鉤。為了維持美元主導世界的地位，1970年代初期，美國向中東產油國施壓，石油以美元結算。美國的經濟霸權就靠三隻腳，美金、石油以及糧食。

美國不但對外國政府施壓，也對外國企業施壓。1980年代最有名的案例，「東芝事件」（Toshiba-Kongsberg scandal）。1987年3月朝日新聞報導，日本東芝機械，向蘇聯出口「九軸聯動數控工具」，蘇聯用它來改進基洛級K級潛艦（Kilo class），減低噪音問題，與提升蘇聯攻擊核潛艇螺旋槳的製作技術。

當時正值冷戰高峰，美國政府得之消息後，認為嚴重影響美國國家安全。為了表示抗議，三名共和黨議員，便在國會大廈前，象徵性地砸毀一台東芝收音機不滿。該事件最終導致東芝公司，被禁止向社會主義國家出口一年，二名公司高管遭到判刑，東芝董事長「佐波正一」和社長「杉一郎」宣布辭職下台。

美國對日本的壓迫不止於此。日本戰後經濟強力復甦，經歷了高速的增長，稱為「日本戰後經濟奇蹟」。當時美國長期對日本貿易逆差，並認為日本的成長已威脅到美國霸權地位。於是於1985年9月22日，美國邀集日本、德國、英國、法國集會紐約廣場飯店，簽署「廣場協議」（Plaza Accord），目的為聯合各國一同干預外匯市場，解決美國巨額貿易赤字，從而導致日圓大幅升值。

1985年9月，美元兌日圓在1美元兌250日圓上下波動，協議簽訂後不到3個月裡，日圓兌美元迅速升值到1美元兌200日圓左右，升幅20%。「廣場協議」導致日本成長逐漸緩慢，當時間來到1990年代中期，日本從此一蹶不振，泡沫經濟破裂崩盤。至今日本經濟仍無法恢復元氣。

所有吃過美國虧的世界國家，都對美國霸權心存餘悸。在中美關係持續緊張升溫時刻，台灣也必須小心與美國戀愛中的「糖衣毒藥」。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！