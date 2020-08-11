距離11月3日的美國總統大選只剩下80多天，華盛頓再度陷入劇烈的政黨對決，共和黨與民主黨國會議員對二次紓困方案互不相讓，在美國時間8月7日參議院休會之前仍然無法達成共識，兩黨議員拿幾千萬失業人口、低收入家戶補貼當成籌碼進行政治鬥爭，而川普總統則跳過立法機構，直接發布行政命令維持聯邦失業補貼、暫停課徵薪資稅等，雖然避免了立即的災難，卻造成高度憲法爭議。

二次紓困方案，民主黨堅持眾議院議長裴洛西在5月15日主導通過的3兆美元 HEROES（英雄法案），共和黨則以參議院多數黨領袖米契提出的1兆美元HEALS（關懷法案）為談判版本，再由財政部長穆努欽與白宮幕僚長梅多斯介入談判，民主黨主張繼續大撒錢，例如聯邦政府補貼失業勞工600美元的方案一直持續到明年，但是共和黨議員則認為，豐厚的補貼造成勞工不願返工上班，力主大幅縮減失業津貼，為數龐大的共和黨聯邦參議員甚至認為，沒有二次紓困特別預算，照樣可以達到刺激經濟復甦的目標。

由於川普總統已經表態支持二次紓困方案，而且為了鼓勵各級學校在9月正常開學，必須免除學校開學造成肺炎感染的法律責任，司法責任的免除得仰賴聯邦議會立法，估計雙方終究會達成妥協方案。但是，談判拖延與對立情勢升高，卻再增添川普總統無力迅速處理危機的新案例，如果川普未來兩個月無法有效扭轉頹勢，華盛頓以及全球的政治領袖，甚至華爾街的投資經理人們，都要為民主黨拜登出任總統帶來的衝擊預作推演了。

二次紓困談判陷入僵局，對美國帶來多層次的負面衝擊，在經濟與社會安全層面，立即的危險就是已經在7月底到期的聯邦失業補助，瞬間失去法源。川普為此已經做了準備，簽署四份行政命令（包括一則總統令，加上三則行政備忘錄），繼續提供失業勞工每人每週400美元的額外補貼，金額比第一輪紓困的600美元要縮減，而且要求津貼的四分之一要由州政府的財政支應。

除此之外，美國有超過2千萬家庭無法按期支付房租，房東依法可訴請強制搬遷，為了避免大量低層勞工流落街頭，在3月的紓困方案中提供了暫停驅趕房客令（Moratorium on evictions），上週川普也以白宮的行政命令延長，而影響人數高達4千多萬人的學生助學貸款暫停繳付本息，也再度延長至年底。更重要的是薪資所得稅（Payroll Tax）減免，川普下令到本屆總統任期結束前暫停徵收，如果他連任了還可以再延長。

問題是，白宮這些行政命令存在嚴重的憲法爭議，總統大筆一揮就要支用440億美元的失業補助津貼（財源來自聯邦緊急事件管理署Federal Emergency Management Agency），免除薪資所得稅更存在高度的憲法疑慮，而且財務上傷害到美國社會安全退休金（Social Security）與聯邦醫療保險（Medicare）基金，川普這四個行政命令，不只民主黨議員高聲批評，連共和黨議員也斥責川普為了勝選的極端政策，如果不撤除，將成為國會與白宮的憲法政治風暴；即使不談憲法問題，要具體貫徹這些行政命令，都存在程序與資格複雜的問題，勢必衍生大量爭議。即使川普擺出不向民主黨低頭的強硬態度，亂局與指責聲浪天天升高，估計久戰最後的受害者還是川普。

川普背水一戰，寧願冒著明顯違反憲法的風險，也要跟民主黨人力戰到底，主要還是他得升高政治衝突，藉著凸顯民主黨紓困議案大撒錢，來向選民傳達拜登被桑德斯、華倫等一大票左派議員政策綁架的事實。距離總統大選剩下80幾天，川普的聲勢卻低迷不振，如果這次激進對立戰術又失敗，川普很可能成為27年來首位無法連任的總統。

至今所有民調都顯示川普的支持度嚴重落後，但是，民主黨總統候選人拜登雖然溫和，背後支持他的卻全都是如假包換的左派議員，他們不僅與華爾街關係極差，更高聲主張要分拆谷歌、臉書等科技巨獸，弔詭的是，矽谷的科技新貴們厭惡川普、支持拜登，但是一旦拜登當選，矽谷卻馬上面臨遭到反托拉斯分拆的生死保衛戰，以資本主義成為全球強權的美國，是否已經準備好左派治國的歷史大轉折呢？

台灣必須深入探討川普敗選的可能情境，儘速做好因應方案，美國左派政府抬頭，對於台海政治趨勢其實不會有太大的改變，但是，卻存在戳破眼前FAANG領頭的股市狂歡泡沫的風險，而且川普點燃的財政赤字大爆炸，左派政府可能將會無限制加碼，全球的經濟也將陷入前所未見的亂局，二次紓困案的政治衝突是否會一路拉高，是年底總統大選的前哨戰，是不可輕忽的全球風險。