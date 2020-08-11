在中美新型冷戰陰影下，北京啟動了以內循環為主、外循環為輔的發展戰略。如何從世界工廠轉向世界市場，並且維繫和開拓除五眼聯盟外的市場，避開地緣政治對互惠經濟的干擾，是歷史的必然和在衡量利弊得失後的謹慎選擇。對持續在全球分額中上升的亞洲經濟也有舉足輕重的影響。

內循環並不是新的觀念，美國早在1913年就開始從比較依賴外循環逐漸過渡到雙循環。期間相繼遭遇一戰、全球大蕭條和二戰等幾次巨大外部事件衝擊，最終成為全球最大的市場並且藉由經濟力量成為政治軍事超強。

按照購買力平價計算，中國市場早已成為全球最大市場。2008年美國爆發金融危機導致全球經濟震盪，北京就推出4兆人民幣的內循環計畫，包括鐵路，公路，機場等基礎設施，還輔以家電下鄉刺激農村消費，內需、外需雙雙大幅成長。

如果全球化趨勢持續，戰略機遇期能夠延長，北京當然樂於維持現狀。但在中美陷入對抗新形態下，大陸必須更依賴內循環，依靠廣大市場進行科技創新、擴大城鄉結合部的基建、加快2、3線城市基礎設施等，將成為內循環的重點。

大陸在新冠疫情下，已經初步取得亮眼的成績，是全球重要經濟體中唯一正增長的國家。內循環的提出不亞於前些年的供給側改革，意味著原來的沿海內陸，東部西部，北方南方的經濟發展戰略和優勢，將會迎來另一波大調整。

世界上能夠獨立開啟大循環的國家為數並不多，美國在著重內循環時恰好是外部環境充滿變數之時，儘管門羅主義甚囂塵上，但美國始終盡量維繫了和全球的交流，北京現在已經是全球最多國家的第一大貿易夥伴，啟動內部大循環，將對周邊乃至全球經濟帶來本質上的變動。