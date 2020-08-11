近日美國衛生部長阿札爾率團訪台，事前美國在台協會（AIT）就強調，這是川普總統2018年簽署《台灣旅行法》後，美國派遣高階官員訪台政策的一環，同時AIT還特別強調阿札爾的「閣員」的身分，以及他是代表川普總統訪台，極盡強化台美正常關係之能事。

在小布希時期，因911事件爆發，中國協助美國反恐，美方反而有求於中方，故在2006年的《國家安全戰略》報告中，美方把中共定位為「負責任的利益攸關者」，因而當時美方派遣部長級人士訪台，必在美中雙方的協議或默契下達成。在歐巴馬時期於2010年5月發表的《國家安全戰略》報告中，甚至表達歡迎中共擔任負責任的領導角色。而美國環保署長曾於2014年訪台，並在台北重申美方堅守美中三公報，而當時是馬英九任內，美中曾是互利共享的合作伙伴，雙方每年都舉辦「美中戰略與經濟對話」，兩國關係屬於「戰略合作夥伴」層級，雙方都不希望進行零和博弈，都致力於談判代替對抗，美中雙邊關係都還屬平和與友善階段，互助競合、各取所需。

但此次情況迥異，尤其日前美國國務卿蓬佩奧所發表的對中挑釁宣言，而美方做法包括：脫鉤、圍堵、分化等方面，致使美中關係已陷入前所未有的險境。易言之，阿札爾訪台不啻是在美中關係的傷口上撒鹽，挑釁意味濃厚，甚至美方都已在談論美中斷交與台美建交的議題。

早在2018年美方的《台灣旅行法》生效，美台雙方高官互訪的限制已取消。因此，若台方高官回訪美國而北京抗議，將會與美國法律相牴觸。尤其因為美國抗疫情況甚糟，台美商談醫藥安全問題不但可以攏絡美國民心，更可強化台灣的地位，以及加碼對北京的抗議，而是否與台灣協商聯合組建新的WHO國際組織，也是可以推想的，雖然我總統府已否認這項傳聞，但阿札爾表示未來會與台灣討論參與意願。再者，此次阿札爾訪台所搭乘的是美國行政專機，帶有美國國旗，還停留在松山機場過夜，確實有強化台美國與國關係的意圖。

日前川普再度怪罪大陸是病毒的來源，這也再度顯現川普面對疫情與選情的無力與無奈感，因為從心理學的角度看，怪罪別人正是心虛的表現。

值得注意的是，大陸軍機10日再度以飛越海峽中線的方式來加以警告，而外交部長吳釗燮與阿札爾都還嗤之以鼻，必定強化北京進一步反應的能量。相對地，阿札爾來訪之後，接著可能就是蔡英文訪美，因為在12日蔡將與美國哈德遜研究所舉行視訊會議，這可以是為蔡英文回訪熱身。

可見阿札爾此次訪台的意義深遠，一方面其政治意義要超越其專業意義，而防疫的議題也正是台灣藉以國際突破的一項有力武器。另外，美國要派誰來參加李登輝的喪禮也將是一個指標，以目前的形勢觀之，層級一定不低，而美方「以台抗中」的力道必會繼續加強，海峽兩岸與太平洋兩岸的危局確實令人擔憂。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）