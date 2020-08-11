新冠疫情期間，短影音平台抖音(TikTok)在2020年第一季下載量達3.15億次，被視為娛樂產業最大的受益者之一。自2017年推出以來，僅4年時間TikTok不僅躋身全球最重要的社交平台，更帶動如歌曲流行、網紅風潮與網路迷因等文化影響，甚至成為推動社會或政治運動的社交平台。

然而，TikTok母公司字節跳動因位於中國，而使美國政府對其產生資安疑慮，美國總統川普在8月3日宣布，除非微軟或其他公司進行收購，否則9月15日將終止TikTok的美國業務。近期微軟與推特等公司都傳出有意成為買家，TikTok收購案發展將牽動全球內容市場變化。

根據TechCrunch報導公布資訊，TikTok母公司字節跳動，在2019年創造了172億美元收入，其中超過8成來自中國版本抖音的廣告、串流收益，而TikTok與其他服務僅占約17%，顯示儘管TikTok目前市值水漲船高（根據路透社估計在美國的業務價值為50億美元），然而如何提高獲益，並面對競爭對手挑戰（如Likee、Reels與 Snapchat）仍是未來發展難題。

此外TikTok對於創作內容相對寬鬆的管理規範，帶來包括色情、霸凌、音樂版權等相關問題，過去曾受到印尼與印度政府的政策限制。對於潛在用戶如微軟、推特甚至是臉書而言，如何在平台管控及鼓勵創作之間取得平衡，以及如何既有業務互補，都需要深入分析與考量。

相較於平台本身業務，收購TikTok意味將獲得隱私條款登載的「觀看和評論了哪些影片」、「所在位置」、「使用的手機型號與系統」等相關資料，對於潛在買家而言，一方面透過TikTok可觸及Z世代族群（自1995年網路普及化之後出生）並獲得其資料，另一方面數據也有助於大數據、人工智慧的開發與應用，層面將可從娛樂擴增至其他層面。因此數據儲存也將成為未來娛樂服務發展重點，如短影音平台MML360便強調數據均存放美國境內伺服器，而TikTok本身也在2020年8月宣布將在愛爾蘭建置造價達5億美元的歐洲數據中心，以求加強歐洲業務。

面對中美貿易戰持續升溫，美國政府從TikTok開始，將用戶資料管理提升到國安層級議題，並陸續納入WeChat微信等中國母公司的服務，在國務卿蓬佩奧於8月5日提出「淨網」計畫，涵蓋電信商、手機應用程式、雲端儲存、海底電纜、應用商店等層面，未來對於中資的審查與「淨網」計畫是否持續擴大到全球行動APP、媒體、遊戲產業，如中國網易與騰訊對於境外遊戲的投資與併購，值得繼續保持觀察。

（作者為資策會產業情報研究所產業分析師）