民進黨執政4年多以來，對外與美國緊密合作，透過爭取友台法案的通過，讓民眾在統獨立場上建立美國挺台的心理保障，對內則以提升台灣民眾的國家光榮感，強化台灣認同。毫無疑問，在國家認同和統獨立場上誰能占據政治正確的位置，就能在台灣的政局中立於不敗之地。因此，有些人說，民眾對這二個問題的態度變化，是被政客操弄的結果，也有人主張，認同和立場改變，反映的只是台灣人民務實而理性的看待現實。究竟台灣民眾的台灣認同和兩岸和平有沒有衝突？尤其是30歲以下的年輕世代，他們對兩岸未來走向的態度，是不是真的不在乎和平，打算不惜一戰，也要追求獨立？

根據今年7月政大選舉研究中心所公布的數據，超過67%的受訪者認為自己是台灣人而不是中國人，而在統獨立場上支持台灣走向獨立的比例也突破35%，雙雙創下新高紀錄。兩項數字除了反映台灣本土意識上升之外，更代表了民眾在香港反送中事件以及新冠肺炎引起的世衛爭議後，對中國越來越不信任的態度。不過，最新民調呈現的數據，測量的是今年初執行民調時的瞬間民意，如果想要知道民眾對國家認同和兩岸關係真正的態度變化，就必須要進一步分析長期的趨勢才行。

筆者蒐集同樣由政大選研中心主導的長期民調資料，從2012年9月到2020年6月為止，每3個月1次，共累積32次的電訪資料，並將不同年齡的受訪者進行分類，運用擬似定群的分析方法追蹤同樣世代的選民，整理出過去8年來台灣民眾在國族認同和統獨立場上的心境轉折。分析結果發現，30歲以下的年輕世代，確實有著更強烈的台灣本土意識，但是在習近平發表「一國兩制台灣方案」之前，其實只有3成左右表達希望盡快獨立或是未來朝向台灣獨立的立場，不過，香港抗爭和台灣大選讓兩岸議題在年輕選民心中升級為對「亡國感」的焦慮，也因此讓年輕人認為台灣應該和中國保持距離的比例，隨著選戰情緒而升高超過一倍。很明顯的，中國大陸對台灣的立場，又或者說年輕世代感受到的是「敵意」還是「善意」，決定了他們對兩岸關係發展方向的看法。

然而，如果年輕世代真的已經決定不惜一戰也要爭取獨立，當蔡英文總統獲得817萬選民支持，受到鼓舞的年輕世代，對台灣的認同感和支持獨立的比例都應該持續上升，但是，就在選後不到5個月，30歲以下的台灣人對於支持台灣朝向獨立的比例，卻開始明顯下滑。追蹤今年初以來對統獨立場的態度，同一批年輕人支持台灣獨立的比例，從62%下降到51%。值得注意的是，同樣的下滑趨勢也發生在其他各年齡群組，雖然變化的幅度不同，但很顯然在大選的激情過後，台灣民眾又再回歸到期待兩岸能維持現狀的務實考量，而不是繼續對抗。

回到最初的問題，年輕世代對台灣認同升高，支持主權獨立，是不是就代表兩岸已經難以繼續追求和平？數據很清楚的告訴我們，就算是充滿理想性的90後，看待兩岸關係的立場也並非鐵板一塊。不分黨派和年齡，台灣民眾向來以務實的態度看待兩岸關係，亡國感和美中對抗或許能讓台灣的能見度提升，中國的強硬立場也讓台灣民眾同感不滿，但是當政治人物忘記民眾期待的是安居樂業，以為升高兩岸對抗的氣氛，就可以繼續獲得無條件支持，讓民眾對政府施政表現不佳或貪腐惡習視而不見，恐怕民意的反轉速度將會超乎想像。

（作者為美國德州山姆休士頓州立大學政治系助理教授）