華為與TikTok遭逢歐美政府封殺，中美貿易戰延燒迄今，數位鐵幕與虛擬長城林立，新秩序正在你我智慧型手機中誕生。

新秩序？因為被抹平的移動互聯網世界，蘋果與Google正是兩個帝國的國王，但現在美國總統川普要用舊秩序的法律與行政命令，至少拿回一部分的主導權與影響力。

總統制的國家，如美國，行政命令確實權力相當大。川普就曾經想用行政命令終止出生地公民權，引起違憲爭議，他也陸續提出了退出TPP、打擊歐巴馬健保政策、在墨西哥邊境建立高牆、禁止穆斯林國家的敘利亞難民移民美國等行政命令，全都不計毀譽與輿論批評，在在證明他的總統至高權威。最新例子是，在川普限制TikTok必須於9月中旬前，與美國企業完成併購交易的行政命令一出，已惹得TikTok律師要上法庭起訴川普政府違憲，並重申TikTok毫無國安疑慮。

商業世界的併購機制與實際運作當然需要合法，例如反托拉斯就是政府關切企業合併與保障消費者權益的監管作法之一。只不過，打了一輩子商戰的川普喊出45天的期限，明著暗著推微軟出手買下，確實很狂。

在美國之前，印度已經下架59個中國製造的APP，包括微信與TikTok全都遭殃。大陸人無法翻牆使用西方國家的APP，等同雙邊斷了交流與互動，是實質意義上的「斷交」。

展望5G新時代來臨，台灣各大電信業者近月陸續開台，正是台灣數位轉型與發展平台經濟的最佳時機。如果我們有本土的臉書與LINE，國產的YouTube與Google Map，台版的支付寶與Paypal，自家新創的ZOOM與Skype，台灣人的數據資產都累積在自己的手上，將能更有效率地發展「數位國力」。

因為數據就是新時代的石油，沒有長期累積有價值的數據，人工智慧與演算法也無用武之地，當台灣人一直源源不絕的向歐美「出口」優質數據的同時，更扼殺了本土的新創產業，以及疫情後的數位轉型與平台發展契機。

我連續5年發起與主辦WHATs NEXT數位行動產業高峰會，就是看到台灣人在手機上都遭逢「數位殖民」！當我們門戶洞開，全世界的APP都來台灣賺了大錢，例如臉書1年的廣告總額即達200億台幣之譜，是有線與無線電視頻道的總和。

如今正逢數位鐵幕與虛擬長城在全球各國之間林立，新秩序下的虛擬國境，正是台灣重新省思網路產業的新契機。尤其在中央政府宣示籌設「數位發展部」的當下，我們確實應該採取更有自信，也更強硬的網路監管與發展政策。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）