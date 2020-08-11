新冠肺炎病毒肆虐全球，做為文化重鎮的博物館災情嚴重。國際博物館協會日前指出，全球近9萬5000家博物館，多達8萬5000家暫時關門，超過1萬2000家可能永久倒閉，這是博物館百年來未有大變局。

觀眾人數高居世界首位的羅浮宮，因為疫情失去80%觀眾，其中75%為外國觀光客，損失超過4000萬歐元。台北故宮博物院今年4月門票收入僅55萬元台幣，相較去年同期9000多萬元，收入慘跌99%。

疫情重創收入，許多博物館不得不縮編人事支出以為因應。以座落紐約市中央公園附近的大都會美術館為例，由於觀眾大幅下降，減少近1億5000萬美元收入，已宣布裁80人，館長與高階主管減薪10%~20%。近鄰的美國自然史博物館也已宣布裁員200名全職員工，並讓250名員工放無薪假，約佔該館1100名員工半數。

新冠肺炎讓博物館入館觀眾大幅減少， 許多博物館開始將重心轉向數位展覽和線上教育活動，或是藉由社群網路保持線上展覽話題熱度，甚至透過看展機器人同步聽博物館導覽人員解說，試圖與博物館觀眾建立新的互動關係。山雨欲來風滿樓，博物館舊時代一去不復返，新典範即將到來，其中最為明顯的趨勢是數位科技將大量運用於博物館。

數位科技在博物館不僅僅是裝置運用技術，更是要把博物館從一個「提供資訊」場域，提升到一個「體驗」場域，它將逐漸改變博物館基礎結構，產生了新的博物館專業和新的博物館人，也將改變博物館和觀眾的關係，讓博物館運作更為透明化、民主化。因此，博物館的數位改革，不僅是科技的，更是哲學的變革。

當代博物館的大內憂，在於目前博物館管理階層培育過程中，普遍缺乏科技素養。早在疫情發生前，歐盟博物館部門已注意這個問題，並自2016年起進行數位人才培育計畫，創造出許多新興博物館職位；例如為博物館制定數位發展策略的「數位策略經理人」，為觀眾設計互動參觀經驗的「數位互動經驗策畫人」，結合館藏內容與數位科技來改善觀眾參觀經驗的「數位典藏保存管理與策展人」，以及保存和管理博物館數位資料，支援其他部門發展線上展覽的「線上社群管理人」等等。這些職位創設的目的，都是要解決博物館發展數位科技產生的專業人才缺乏和現有博物館人專業技能不足的問題。

數位科技改變了博物館，但並不能取代博物館，兩者之間必須尋找平衡點。數位科技在博物館不僅是技術利用，還需要呼應博物館原來的使命，否則即使技術酷炫無比，卻無法讓博物館發揮其應有的社會價值。因此，當今博物館的最大挑戰，不僅僅是用科技改變展覽和教育活動樣態，更要從改變既有思考模式、經營型態和組織架構著手。這次疫情催化了博物館的世紀變革，既有外患也有內憂，既是危機，也是轉機。

（作者為前歷史博物館館長）