疫苗是主宰世界各國經濟復甦的關鍵，新冠疫情已造成各國生產斷鏈、失業人口驟增、經濟下滑的普遍趨勢，疫苗已經是未來唯一的解方，亦是科技大國不惜投入重金，傾醫藥大廠之全力在研製疫苗。這不只是挽救生命，更是巨大商業利益，甚至可作為經濟戰爭的工具，以目前各國研發進度而言，循不同研究途徑已進入人體實驗，預計年底前可以問世，正逢秋冬流感大流行。

流感與新冠肺炎的病徵極為類似，發燒、咳嗽、呼吸道不適，造成醫療體系診察分流極大的困難與負荷，美國已預先訂下4億支，因為迄至今年8月初，確診人數已高達500萬，每天增加高達6萬人確診，不出數月就會超過千萬人（美國4億人口），而英國亦訂購1億，都是滿足自己人口所需之數。

疫苗一旦研製成功，後續問題將接踵而至，生產原料就會成為爭奪的目標。大家還記得口罩之亂時，美國在海外攔截德國向外購買的口罩，形同盜匪，口罩尚且如此，疫苗會全球分享嗎？這個問題已有很多國家在討論。疫苗是基於人權公衛的公共財，還是生產國藥商的專利專屬權？

站在快速經濟復甦、掌握經濟霸權的角度，疫苗的分享與輸出根本是一場空想，資本主義國家一向是利己而不利他，以國家利益、國家安全之名做過多少行徑卑劣的勾當，英、美從疫苗生產到施打，要消滅病毒至少要兩年時間，美國醫療科技雖為全球之冠，但其公衛系統之紊亂也屬罕見，各州自行其事，聯邦政府亦無防疫統一政策，資源調配闕如。連疫苗分配施打的優先順序猶有爭端，是人民自費或國家出錢？高價的費用，窮人付不起；誰先打誰後打，又添政治上動亂。

當疫苗1、2年不能普及全球化，歐盟經濟就會徹底崩盤，非州、中南美、印度除了經濟餓死，加上疫情病死，展望兩年後全球的經濟霸權只剩下中國和美國，中國目前確診數8萬4400人，相當美國1日增加之數，中國是一黨專政國家，醫療資源調度、疫情控制效率高，只要疫苗成功，復甦就更快。以上皆是可以預見的世界大趨勢。

再看台灣的未來，以目前台灣疫情是全球稱羨的對象，但仍有兩大隱憂，第一是境外侵入的疫病勉可追蹤，境內無症狀感染源仍蠢蠢欲動，普篩、快篩不做，人心漸漸鬆懈，秋冬流感一旦併發，島內醫療資源與醫療體系能否經得起考驗，猶待觀察。

第二大隱憂是國內疫苗的研發工作，未見政府投注大筆資金，也未見國外大廠研製上的合作，或大國承諾疫苗分享、輸入。就以美國軍售武器的態度來看，親美一頭熱可能將來花鉅資亦未必有效，而另一邊的中國是輸出疫苗的大國，但仇中、去中大旗下，能屈膝靦顏去求助嗎？台灣能趕上經濟復甦的腳步嗎？

當英、美疫苗自救時，歐盟會傾向哪一邊？當疫苗成了經濟競爭的工具，英、美圍堵中國的連橫戰略勢必破局，印度、非洲、中南美、中東等疫情嚴重狀態下，孰能提供疫苗，勢必影響各國傾美或傾中的選擇。

美國衛生部長訪台，有帶著疫苗共享的承諾嗎？若無，豈不是竹籃打水一場空，台灣口口聲聲超前部署，有關疫苗獲得值得再思深思，這才是當務之急。

（作者為陸軍退役中將、前立法委員）