罷韓案成功時，國民黨內極度不安，不少人說高雄民眾果然「強烈不滿」韓國瑜去選總統，「九二共識」受到選民反對等等，於是政策進一步萎縮。過去自發性的罷免活動都沒有成功的例子，為什麼？組織、動員、集會、宣傳等都需要花錢，一般人要上班養家，過段時間就沒精神了，場面迅速冷淡，最後無疾而終。

罷韓活動卻非如此，長達一年多的時間，維持固定編制，印傳單、做旗幟、做看板、召開集會，越做越大，要什麼就有什麼，主事團隊不需要幹活糊口？這麼龐大的經費從何而來？不少高雄市民對韓市長不高興是事實，但要把「不高興」升高到「仇恨」，則需要密集強大的仇恨宣傳，包括無止盡的網路抹黑和耳語傳播，這些都要動用資源人力。所以，罷韓並非一般自發性的罷免，而是執政集團動用無限人力和資源的政治毀滅行動，最後甚至由中選會主委出面打包票，事成後蔡政府還美其名為「民主的深化」。韓市長是被以民主為名的獨裁手段做掉的。

民主有堅定不移的政治道德和運作準則，選民投票的結果不必然就代表「民主」。最具體的例子就是希特勒，這位狂人就是以人民直接投票的方式走向絕對權力的高峰，並宣傳他所做的一切代表人民的選擇和意志。當納粹先鋒隊砸破猶太人的商店，當眾強迫猶太人掛上自我羞辱的狗牌時，德國人投票給他們；當希特勒逮捕所有反對黨，並通過法律明定反對黨都屬非法時，德國人仍投票支持他。德國並非低教育、低生產力的國家，人民卻一再把票投給目無法紀的政黨和領袖。可見在面對外部威脅屈辱，內部混亂凋蔽時，只要希特勒能強勢對抗外在壓迫，重建德國人的尊嚴，讓大多數人可以正常生活，德國人就選擇忽視他的胡作非為，甚至視為強人的魅力，最後為人類帶來空前的浩劫。

所以，近代史上早已存在一套「民選獨裁路線圖」，就是在外在壓力下，採取強硬的對外政策，對內鎮壓反對者，提供百姓穩定的社會秩序，即使不擇手段，如踐踏法律、壓制和收買媒體、揮霍國庫、煽動仇恨等等，人民依舊會投票支持，獨裁者施暴不僅可以得到獎賞，還可以套上「民主」的外衣。到今天，這套路線圖依然適用。

這正是前年中香港「反送中」帶給台灣人民空前的危機和恐懼感之後，蔡政府所走上的一條路，當她越喊一句民主時，就表示又幹了一件獨裁的事，而且還很有自信地從民眾下次的投票中獲得獎賞。隨著北京加緊對香港的控制，蔡政府仍然藉此繼續在路線圖上持續前進，無人可擋。儘管如此，這條路也不是無限的，仍然存在著基本的臨界點。亦即，在台灣有兩個致命的弱點，最後會拖垮根本的權力架構。

其一，對抗或主動挑釁外力，必須是有真實的力量。蔡政府目前只是在美國背後裝模作樣，一旦逼近攤牌邊緣，會顯露實力真相，幻覺將瞬間破滅，政府會立刻喪失民眾信賴。

其二，所有獨裁集團多少都有一些內部的清規戒律，蔡政府並非如此，不僅「升官發財」者眾，「不升官也發財」者更無處不在，藉用壟斷大筆政府標案大肆搜括。這些醜聞將一個個爆發，加上民眾生活水準走下坡，最後勢將造成民心全面反彈。就跟所有事情一樣，民選獨裁路線圖也有終站，而且往往在沒注意的情況下，就已經到站了。