再過4天高雄市將補選出新市長，這場選舉因主客觀因素，儼然重量級與輕量級、羽量級選手的拳擊賽，除非突發天大的變數，勝負民眾心裡早有數。雖然3選將實力懸殊，如各自拿出絕活、各言己志，會是場好看選戰，豈料3人只會互嗆互酸比爛，搞成一場毫無格調的選舉。

選戰已打了快兩個月，國民黨候選人李眉蓁與民眾黨候選人吳益政，提不出大高雄建設的願景與規畫，兩人繞了一大圈只質疑陳其邁若當選市長會貪汙，因他的父親陳哲男、好友蘇震清都涉弊案。

李與吳有志一同打泥巴戰，想盡辦法訴求陳有「貪汙血統」，這是拙劣的選舉策略。李眉蓁更使出老掉牙招數，要求陳其邁簽署反貪切結書，陳其邁團隊則是膝射式反批國民黨貪腐罄竹難書，無視自家立委被收押醜聞。

被網友形容苦戀高雄的陳其邁，理應有說不完的市政規畫說明會，卻選擇逞口舌之快，刻薄的猛批狠酸李、吳兩人，這對一個號稱已準備10幾年的候選人而言，同樣沒格調。

尤其陳其邁口口聲聲說選舉要理性，只因吳益政一句「陳其邁選舉方便是因為家庭貪汙」，回馬槍宣稱「我從來沒有在公開的場合批評過任何人，包括吳益政涉及詐領助理費的事情。」從其回應話術可見器量狹窄，毫無從政者的高度。

高雄市長補選已淪為扒糞大賽，李眉蓁的論文抄襲風暴，未來從政路都得一再面臨誠信質疑；吳益政詐領助理費案底，已被陳其邁「精巧行銷」放大；親屬好友的涉貪事跡，陳其邁則揮之不去。這場既沒品、又沒格調的補選，有選舉沒選擇，是高雄人的悲哀！