2020年8月10日，歷史很可能留下紀錄，這一天美國衛生部長訪台，赴總統府會見蔡英文總統；解放軍戰機飛過台海中線，台灣首次以飛彈全程監控；香港警察拘捕壹傳媒創辦人黎智英父子及集團多名高層，這3件重要事件，昭示美中台關係進入全新階段。

美國積極強化台灣軍事力量，川普政府宣布打算售台4架大型先進無人機，這種「海上衛士」偵察機續航力達11100公里，遠超過台灣目前的無人機隊。如果美國國會批准，加上已經同意出售的M109A6帕拉丁155公厘自走炮、岸置機動型魚叉攻陸飛彈系統，以及進行中的M142海馬斯多管火箭系統與MH-60R海鷹反潛直升機，台灣軍力將大為提升。

美中關係風雲激盪，美國對大陸敵對升高，因而對台灣刻意友好，民進黨政府也宣稱，美台關係前所未有的好，但仔細檢視會發現，所謂的「好」立基相當脆弱，對台灣的實質嘉惠沒有想像的多。在權力版圖上，美中的確陷入了新舊強權之爭，美國總統川普為了選戰更是拚命煽風點火，把檯面下的角力挑撥成火花四濺的交鋒。

不可逃避處理兩岸關係

但我們必須分得清楚，美中之間的對立哪些是屬於基本格局、哪些只是選舉操作，台灣站在自己的立場又需要營造何種最有利的生存環境，不要成了川普總統打選戰的工具，更不能讓我們的國家政策失去主體性。

強調美國優先的川普，從貿易戰、在亞太部署陸基中程飛彈，到封殺華為、關閉使館、逼賣TikTok，川普對大陸的攻擊已經脫離了理性與常識的範圍，這些很多都是選戰手段，還順便把防疫不力的責任推給大陸。他還頻頻在國際組織退群，拋棄美國的全球領導角色，結果讓美國在國際社會變得孤立且不受信任。台灣如果和這樣的川普綁得死緊，會得到更多的國際參與嗎？我們本來還希望美國能幫台灣重返世衛大會（WHA），結果川普飆罵一通後退出了世界衛生組織。

川普常拿台灣來批判大陸，各種友台法案和軍售也讓大陸跳腳，但美國禁得起和大陸的對抗，台灣禁不起；川普可以隨時轉向，被拉上火線最前端的台灣卻沒地方調頭。11月如果川普敗選，拜登接著緩和美中關係，誰來幫台灣修復替川普當馬前卒而損壞的兩岸關係？

國際危機組織（ICG）6月的危機觀察報告中，正式將台海列為「整體政治及安全情況重大惡化」地區，這是個嚴重警示。當中共國家主席習近平提出大國夢與一帶一路時，實在沒想到會在西方社會激發如此深刻的威脅感，如今美中衝突、科技大戰、香港問題、南海爭端及國內疫情、洪水，各種艱難問題同時襲來，對大陸政府造成莫大壓力。理性地說，如果此時還要再加開一條台灣戰線，導致美中可能爆發軍事對峙，是完全不符合大陸利益的。但當內部民粹情緒高漲時，台灣若被視為與外國勢力勾結，危害大陸國家利益，喊殺喊打的聲浪就容易冒頭，而台灣和川普如此聲氣相通，要大陸民眾如何不會心生惡感？

兩岸關係一直起起伏伏，我們不可以逃避處理這個對台灣命運影響最大的變數。因為你不面對它，就會在這個巨大力量前變得束手被動，坐失可以改善生存條件的機會。綠營有人認為美國說不定會回頭承認台灣，但這可能性不高，若真的實現，恐怕反致台海兵戎相見。一旦大陸決定對台動武，就會決心打到底，而且會事先阻斷美軍的馳援，當美國評估認為與中開火代價太大，且無法耗時打長久戰時，可能就會放棄強力干預。

大陸不會放棄民族復興

台灣不能把生死存亡寄託在外國政客的選戰手段，或從未作出的馳援承諾。美中的衝突證明，美方認為大陸已形成重大威脅，但不會準備和中國一戰，大陸也不會輕易放棄民族偉大復興最後一哩路，就像昔日的美蘇冷戰一樣，最終會形成誰也不敢開火的冷平衡。台灣必須在和平安定的友善環境下，才能維持繁榮發展，這就勢必要緩和與大陸的緊張，尋找並擴大彼此的交集點。國家領導人不能拿生靈塗炭來冒險，兩岸問題是一個逃也逃不掉的問題，蔡英文總統必須正視兩岸現實，為和平創造機會。