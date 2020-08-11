比利時籍工程師在台確診，不少專家根據症狀及足跡研判在國內感染機會大，但指揮官陳時中2日仍然堅持此案暫不定義境外或本土，值此國際疫情第二波反撲，相較於第一波疫情之初防疫措施的超前佈署，如今作法上反而變得過度保守，很可能會讓民眾對於防疫措施鬆懈下來。

8月1日中央指揮中心臨時記者會公布國內新增7例確診，這是自4月以來單日新高數據，雖然有6例來自境外，但比利時籍工程師入境已經在台停留86天採檢才確診，且期間還在入境時接受過14天居家檢疫，即使事後發布他回憶3月在比利時曾出現嗅味覺異常，但有專業醫師從表面跡象研判，在台感染機率為高。

疫情在國際間蔓延之初，當時連陳時中都曾經坦承有幾件事反應較慢，其中一件就是邊境管制太晚實施，但在防止國內社區爆發感染的作為上，則做了超前佈署，許多縣市甚至更為超前中央。

反觀這次外籍人士在台停留的86天期間，活動範圍之廣，接觸對象又多，會引起的社會恐慌絕對不低於第一波確診的台商和酒店女性。

根據彰化縣衛生局資料，這名確診個案5月3日到17日在台北某旅館居家檢疫，但就是因為無症狀才能夠出關開始在台工作，醫學界認為國內有潛在的無症狀感染者機率較高。之前已有日籍女學生和泰籍移工返回本國時被檢驗為確診，但指揮中心一概不直接定義為「本土感染」。

畢竟只要定義為本土病例，引起的社會恐慌也會更為加劇，間接會影響正在推動的防疫新生活、安心旅遊等振興方案，但是國際疫情又開始第二波反撲，而且在蔓延速度及範圍上絕對不低於第一波，即使邊境仍然實施管制，但已開放外國人士可以來台轉機，及其他經過申請可以來台先檢疫後停留的外籍人士，像比利時籍工程師一樣，很難完全保證疫情不會在台灣本土發生。

台灣民眾從天天的「加零」美夢中，已經幾乎卸下許多自我防護的措施，防疫的措施也鬆懈了，雖然指揮中心為此個案只公布幾種密閉場所必需強制戴上口罩之類的防疫規定，但是否能把民眾的防疫意識再喚醒，恐怕真的不太容易，所以指揮中心還是不能太保守看待。

（作者蔡孟峰為資深媒體人）