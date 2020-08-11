來訪走個秀？阿札爾4月接陳時中電話 內容備忘錄一個樣！ 21:012020/08/11 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》來訪「走個秀」？阿札爾 4月接陳時中電話 內容與備忘錄一個樣！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新聞深喉嚨》來訪「走個秀」？阿札爾 4月接陳時中電話 內容與備忘錄一個樣！ 《新聞深喉嚨》來訪「走個秀」？阿札爾 4月接陳時中電話 內容與備忘錄一個樣！ #阿札爾 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡接見美國衛生部長 台美交流大突破！阿札爾轉達 川普強力支持台灣 04:102020/08/11 政治要聞 批美防疫不力 楊志良投書籲阿札爾請辭 他卻火大怒轟 08:552020/08/11 政治 阿札爾口誤習總統？男主播分析3點解謎「答案顯而易見」 10:422020/08/11 娛樂 楊志良籲阿札爾請辭竟遭圍攻 英文信「文法錯誤」被畫32紅圈 12:452020/08/11 政治 中時社論》領導人不能拿戰爭冒險 19:462020/08/11 中時社論 美衛生部長阿札爾來台背後意義 學者揭祕 17:352020/08/11 政治 台美簽署醫衛合作備忘錄 04:102020/08/11 財經要聞 阿札爾接受CNN專訪 曝美中關係谷底期訪台3關鍵 13:162020/08/11 國際 給阿札爾英文信被畫32紅圈 楊志良霸氣反擊：那不是我的母語 19:522020/08/11 政治 外界質疑阿札爾「白來了」 陳時中怒嗆：說這種話很白目 15:052020/08/11 生活 言論熱門新聞 我見我思：呂昭隆》美國軍售的和戰玄機 - 名家 - 言論 中時社論》領導人不能拿戰爭冒險 - 中時社論 - 言論 旺報社評》因應大陸內循環經濟模式 - 旺報社評 - 言論 何思慎》安倍不想走入川普的局 - 觀點 - 言論 快評》大陸專心做好自己 - 短評 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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