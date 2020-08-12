在莫斯科，蔣經國和史達林有兩次會談，第一次在1945年12月30日，第二次在1946年1月3日。參加會談的還有蘇聯外長莫洛托夫（V.M.Molotov）和中國駐蘇大使傅秉常。在兩次會議中，大致坦誠相對。事後，史達林給蔣介石的信，肯定這次會議，說：

在我（史）與他（蔣經國）的會談中，觸及至少一系列中蘇關係問題和牽扯中蘇兩國利益的某些其他問題。我希望，我們兩國間的關係，將按照中蘇條約而得到發展。對此，我今後將非常地關注。

曾力勸中共讓步

12月30日，蔣經國與史達林會談詳情，據駐蘇大使傅秉常這天《日記》：

晚九時，蔣經國赴克林姆林宮謁史達林，莫洛托夫亦在座。蔣經國與史用俄語直接交談。蔣寒暄數語即將蔣主席（中正）函交史後，提出多項問題，其中有關中共、中蘇、中美關係者，大要如下：

關於中共問題，經國轉達蔣主席之意，謂先主中國統一，但對於中共可准其保留現在之區域，中央不消滅之，並准其編成十六個師，但必須受中央統一之指揮，最高國防委員會准其參加，但不得擴充地盤。蔣主席詢史對此之意見，並請勸告中共方面。史答：「蔣主席所擬之對中共之政策，異常贊同，蘇聯在延安本有代表三人，現均已撤退。彼對中共之行動，亦不贊同，以為過火。茍第三國際存在，彼必不許其如此。中共對於蘇聯亦有所不滿，尤以最近不許其到東三省為甚。」史詢經國，毛在渝談判決裂之原因，經國答：「因中共方面要求華北五省完全交與中共，平分南北兩政權，如此使中國分裂，中央安能接受。」史亦言：「此確難怪中央之拒絕，如此分裂，於中國前途確為不利，彼曾力勸中共讓步，與中央合作，此時彼在延安已無代表，無法自動勸告。」「但如中共詢彼意見時，彼將直白告之。」

關於中蘇目前應解決之事件，在東三省日人所建設之工業共有六十四個。馬元帥視為蘇聯之戰利品，祇允分半與華，提議組織一中蘇大企業公司，各占半股。且馬元帥欲先解決此問題，然後撤兵。華方不欲作為戰利品之解釋，是以蔣主席提議願送一半與蘇聯，由六十四個工業單位分組合作公司，分別經營。此種辦法於蘇軍完全撤退後詳商，史以為尚屬可行，答應照辦。

關於中美關係，蔣主席意將來建國，於軍事、經濟上雖借助於美國之處不少，但中國絕不放棄其獨立自主外交立場，彼可保證中國絕不作別人反蘇之工具，茍不幸有何戰爭，中國必不對蘇作戰。史云所謂第三次世界大戰，均係無稽之言，蓋英、美亦自知無力量擊敗蘇聯，是以十年之內必無戰爭。蔣主席此意彼甚感謝，實則為中國利益起見，茍持反蘇態度，於中國亦極大不利。蘇聯絕不許美軍進入東三省，是以反對美艦運輸華軍在大連登陸。蔣主席茍利用美軍在華擔任工作，必無良好結果。

關於東三省門戶開放，蔣主席意中國方面，亦承認蘇聯在此有特別關係，故經濟合作，亦應以蘇聯為要。史謂東三省係中國領土，何必採取門戶開放。

據傅秉常之記述，會談於十時三刻結束。史對談論各問題時，態度神情均甚好。總之，史不能答應勸告中共，自係不能直接承認與中共有密切之關係。但傅與經國均相信其必勸告之，經國表示十分滿意。

1月14日，蔣經國自莫斯科返抵重慶，即向蔣介石面陳與史達林兩次晤談情形，陳明史達林「藐視」對中蘇兩國及國共兩黨和平共存之願望；但亦聲稱贊成中、美、蘇三國合作；惟反對中國採取門戶開放政策，更反對第三者（按：實指美國）進入東北；力勸中國採取獨立政策；史達林並擬邀請蔣介石訪莫斯科，或在中蘇邊界適當地點相晤之意。蔣自記曰：「史大林邀經國訪蘇（按：係中方要求），其目的全在於此；乃決定婉謝蘇聯邀請。」蔣在其日記〈反省錄〉則記：

經兒方自俄歸來，詳報史大林之意見與態度，彼（史）對余（蔣）所提東北門戶開放政策，與中、美、蘇三國合作問題，口頭當不能拒絕而勉強應之；但其內心裡之不樂意，概可想見。

與此同時，東北的接收工作，亦進入順利階段，雙方洽定蘇軍延至1946年2月1日前自東北撤退，中國接收人員即於12月22日接收長春市，27日接收瀋陽市，1946年元旦起，相繼接收了哈爾濱市、遼北、松江、嫩江等省市。在軍事方面，1月12日接防新民，15日進駐瀋陽鐵西區。

放棄「獨占東北」企圖

中共方面的態度，亦非如過去之強硬，迨政府代表王世杰等與周恩來等續商停止軍事衝突時，周等即提議無條件停戰。蓋中共此時軍事迭受挫折，政府軍又正向熱河前進，彼等亟需停戰故也。對其在東北方面的軍事部署，亦作改變，放棄了「獨占東北」的企圖。中共中央於1945年12月7日指示其東北局說：

我們企圖獨占東北，特別是獨占東北一切大城市，已經是肯定的不可能。因為蘇聯為了照顧與美國的關係，不能完全拒絕蔣軍進入東北和接收大城市；我們亦不能完全阻止蔣軍進入東北。……因此，我們目前不應以爭奪瀋陽、長春為目標來佈置一切工作，而應以控制長春兩側地區，建立根據地。

對國民黨方面之談判，中共的態度是：

東北問題或許有和平解決可能，國民黨已知它接收東北的困難，表示願與我談判東北問題。如蘇聯能加以幫助，長春、瀋陽、哈爾濱或有我、蔣共同駐兵之可能；如蔣能再答應省、縣政府民選，東北工業和資源不用於內戰等條件，我亦可與蔣妥協。（選摘自《蔣介石與國共和戰（1945─1949）》）（待續）