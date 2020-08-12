無色覺醒》賴岳謙：美墨邊境暗藏地道！打臉川普圍牆政策！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第694集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美墨邊境暗藏地道！打臉川普圍牆政策！」

美國入境海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）近日在美國亞利桑那州、聖路易斯市 （San Luis, Arizona）的美墨邊境小鎮，發現一條還未建完的走私通道，通道內部設備齊全，不僅配備先進的水電管線，甚至還鋪設鐵軌和通風系統，讓執法人員驚呼「是美國歷史上最複雜的隧道」！

這條通道被發現後，迅速引起各界的關注，也讓美墨邊界問題，再度躍上國際版面。美墨邊境走私，一直是美國境內社會問題的隱憂，許多邊境犯罪組織涉及偷渡人口或販賣，甚至毒品走私等犯罪行為，大都是透過挖秘密地道的方式越過兩國邊境。

美國邊境走私問題嚴重，雖然是社會治安的未爆彈，但也提供美國社會相對低廉的勞動力。許多社會底層的粗重工作，就是由非法移民承擔，而美國本地雇主也相當願意選擇，不需退休與保險支出的非法移民勞工。對於許多勞工即使是以「黑工」的身分在美國生活，勞動的待遇也比在本國工作，美國與中南美各國，都有顯著的社會經濟落差，這也造成美國邊境，每年有超過50萬的非法移民遭到逮捕。

美墨邊界「偷挖地道」早已行之有年，美國兩黨政府都想方設法能阻止。1994年首次在美墨邊境設障，是由美國陸軍工程兵團築建圍欄，當時是因「北美自由貿易協定」（North American Free Trade Agreement，NAFTA）簽訂並通過後，墨西哥包括合法及非法的移民，開始大量湧入美國尋找工作機會。此後，美國即不斷加強邊境安全保護。

在美國境內的非法移民，並沒有準確的數字，許多單位估計約在2000萬人左右，對於美國總共3億人口的國家而言，移民問題一直是社會不容忽視的重點。因此早在2005年底，時任美國總統小布希在巡視完美墨邊境後表示，將會增加邊境圍欄的數量，隨之隔年美國眾議院通過，邊境安全法案的補充修正案（Secure Fence Act of 2006），決定在美墨邊境建設，超過1100公里長的「柵欄」（Mexico–United States barrier），但這項斥資美國政府上百億美元的政策，卻仍無法阻隔中南美洲的非法移民問題。

隨著時間的演進，在2016年美國總統川普上任前，小布希政策的「柵欄」已完成超過1000公里。川普在上任後再加碼建1600公里長的美墨邊界圍欄。此外川普採用混泥土興建的「圍牆」來取代先前的「柵欄」。美國與墨西哥總共約3200公里的邊境，至今總計已建設超過2000公里。但未來美墨邊境移民問題，似乎依然無法完全解決。

美國政府針對解決邊境非法移民，每年編列預算已超過195億美元，美邊境巡邏隊人數也超過2萬人。除了築牆工程費用，美國政府還需負擔徵收土地的費用，如此大費周章的要解決美墨邊境問題，但始終無法獲得有效根治，最大的原因，莫過於美國與中南美洲國家，在社會經濟、就業生活等條件差距的事實，倘若無法依此根本問題來解決，美墨邊境的非法移民爭議，也就不會就此停止。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！