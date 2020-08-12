反派人物中，中國歷史上著名的奸臣之一秦檜，何粟榜進士及第，卻結納私黨，斥逐異己，屢興大獄，害死岳飛。余身為法律人最景仰的是包拯，宋仁宗天聖五年中丁卯科進士，包拯以清廉公正聞名於世，被後世稱譽為「包青天」，將他奉為神明崇拜，他還被奉為中國司法之神。

余徘徊於長廊左右，仰望千古的風流人物，不勝枚舉。到庭院外，除了朱熹講學銅像外，也有明朝理學家、哲學家，和教育家之王陽明（王守仁）銅像。徜徉山區景觀古文物建築，小橋流水，流連忘返一整個上午。

鄱陽湖上點點星舟

後來才又搭公交車到廬山腳下，見到巨型題字，為李白《望廬山瀑布》「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」，氣勢宏偉。又思及蘇軾到廬山遊玩，《題西林壁》：「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。」

但此刻，余因連夜搭車，舟車勞頓，無意上廬山。旋乃又搭公交，晃晃蕩蕩到了目前為中國第一大的湖泊鄱陽湖，位於江西省北部，遙想憶古昔，此湖曾發生許多威武雄壯的英雄事跡，如周瑜操練水師、朱元璋與陳友諒之間的鄱陽湖之戰兩軍敵對，爭天下壯觀場面。如今天下太平，鄱陽湖上的點點星舟，漁民捕魚自在悠閒。唐代詩人王勃詩曰：「漁舟唱晚，響窮彭蠡之濱。」

回程路過正南距鄱陽湖約一公里，著名的廬山愛蓮池，是一處天然景觀，風景秀麗，正好位於江西省九江市廬山南麓星子縣城區，周瑜點將台東側，其東南緊連冰玉澗。池中分劃十方池，種植著「可遠觀不可褻玩」的蓮花，盛夏之季，漫步蓮池，微風悠悠，清香樸鼻，心曠神怡。

嶽麓書院古色古香

2018年8月，余因參與了兩岸公司法制的會議，地點在長沙中南大學，而參訪了第三家書院，嶽麓書院，位於湖南長沙南嶽七十二峰最末一峰的嶽麓山腳，是中國目前保存最完好的一座古代書院。至今仍為湖南大學下屬的辦學機構，歷史已逾千年，是世所罕見的「千年學府」，除了古蹟的功能之外，其實也還是學術單位，不過進去要門票，人民幣五十元。余乃拿出百元人民幣，也替同遊教會弟兄，買了兩張門票進場參訪。

書院內環境優雅，非常古色古香，結合傳統建築與現代科技大成，書院的建築格局，處處透露著歷史氣息與文化底蘊，非常值得去參觀感受。其古代傳統的書院建築至今被完整保存，每一組院落、每一塊石碑、每一枚磚瓦，都閃爍著時光淬鍊的人文精神。

書院內有孔廟、孔子銅像、屈子祠，有皇帝的題字。這裡也是譚嗣同開辦時務學堂之地。要想瞭解湖湘學派、朱張會講，也可以在這裡查閱文獻。

嶽麓書院名聯，「惟楚有材，於斯為盛」，乃取自左傳襄公二十六年中的「雖楚有材，晉實用之」，化為惟楚有材的上聯；論語泰伯中的「唐虞之際，於斯為盛」對了下聯，合起來便是「惟楚有材，於斯為盛」，其意謂，楚地是個出人材的地方，嶽麓書院更是精英匯聚之地。這句對聯巧妙地描述出嶽麓書院，近千年來培養出許多對國家社會有貢獻的人才。

既然到此一遊，余乃站在嶽麓書院這名聯下，請弟兄幫忙拍照留念。

兩岸閩南書院交流

余博遊神州，至今也參訪了大陸書院三家了，回顧台灣的書院，據文獻指出，一般以清朝康熙，福建水師提督施琅在台灣府治設立「西定坊書院」為肇始，但初期只為義學性質，直到台灣府知府衛台揆設立崇文書院，台灣才有正式的書院。這些書院因位於南部台南市，余乃桃園市民，大部分就學與工作在北台灣，至今尚無緣參訪。桃園市政府文化局自2012年起為發揚閩南文化精神，舉行閩南文化節活動，融合多元文化，為更瞭解閩南文化特色，今年9月將推出一系列的「閩南書院系列課程」，課程內容，有「閩南傳統民俗、建築介紹」、「南、北管介紹與賞析」、「閩南語言、歌曲教學」等。

關於「閩南書院」，2014年，苗栗縣政府舉辦「閩南書院考察計畫」，計畫內容：福建省廈門市、泉州市、福州市閩南書院參訪考察。透過深度參訪，積極建立兩岸閩南書院交流與對話，有計畫產生有機互動與聯繫。

而原閩南書院位於苗栗後龍高鐵特定區內，現已更名為英才書院。英才書院自2017年11月起開放免費參觀。基地面積9270平方公尺，建築面積1387平方公尺。書院的規畫設計，參考了閩南建築語彙以及各地書院的精神，又秉持遵古仿古與創意的原則，亦即屬於傳統地理與建築形制尺度部分依照遵古原則，屬於建築空間結構與外型部分則採用仿古原則，而屬於水池水橋庭園景觀的文學意境則發揮創意原則。至於永續經營則冀望以傳承文化經典為核心，藝文活動關照經史藝術文創與身心靈等各範疇，成為「活的歷史建築、活的古蹟」。

秉持遵古仿古精神

台灣人尤其閩客族群，秉持遵古仿古精神，飲水思源，不忘本，將兩岸文化一脈相承，台灣與大陸關係，是血濃於水永無法分割。台灣有些政客不肖子孫，主張去中國化，割捨掉對自己民族的感情，是會遭到數典忘祖之譏的。

（全文完）（余適霖／桃園市）