台股指數在7月底衝過12,682點，突破已維持30年的歷史高點紀錄，宣告台股新篇章將就此展開。

上半年新冠疫情來得突然，對全球經濟造成措手不及的嚴重傷害，各國央行透過降息、大撒幣等貨幣手段，想搶救實體經濟，卻營造出資金氾濫的大環境，各種金融資產從中得利，股市、房市、甚至黃金價格都迭創新高。至今疫情尚未消退，熱錢卻四溢，但人類的生活方式已出現改變，個別產業經歷市場的淬鍊及調整，新的生態跟贏家也逐漸脫穎而出。

早在2016年，被視為是引導全球經濟重要風向的「世界經濟論壇」（WEF）達沃斯年會上，提出以生物技術為重點的科技智能化，很可能是繼18世紀蒸汽機發明，19世紀電器化及20世紀電腦化後，推動人類進入第四次產業革命的重要推手。而此後市場一直在等待能開啟產業新世代來臨的破壞性創新產品出現，未料，今年新冠疫情橫空出世，不只奪走了全球70多萬條人命，也意外成了加速改變產業發展的破壞性殺手。

因應疫情，人們展開防疫新生活，讓生技產業及運動健康產業直接受惠外，因應在家工作及遠距教學，無接觸商機大爆發，也使得筆電，網購，遊戲及雲端、視訊等產品需求及運用大成長。

此外，各國為了刺激低迷的景氣，加碼拚經濟，中美貿易戰火再度升溫，最近美、中擴大補貼當地半導體產業，凸顯半導體業在各國爭奪下成為重要資源的地位。而台灣長期在此領域具有國際間最完整產業鏈的優勢，台積電神山地位更形穩固，不單股價因此擠進全球前十大市值公司之列，也帶領著所謂的台積電軍團及整個半導體產業繼續壯大。

今年被定位為5G元年，未來隨物聯網新運用的逐漸普及，將是萬物皆可聯的新世界，對產業而言，這是產業邁入新循環，再次升級的重要機會，也是各別公司決戰長線勝負的關鍵轉折點。

過去因為政策加持且出資成立，我們才有了今天的台積電，如今國內政策重點推動的「六大核心戰略產業」，包括物聯網和人工智慧、資安系統及產業鏈、生物及醫療科技產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、民生及戰備產業等，均朝創新的方向推動，企圖營造國內能以技術領先來增加企業價值的經營環境，而市場會不會催生出下一個台積電，也備受期待。

上半年國內上市櫃公司總營收達15.76兆元，年減僅3.3％，放眼全球表現算是一級棒，因此即使外資受疫情干擾，上半年賣超台股逾5千億，國內投資人參與台股的熱情卻被重新燃起。散戶今年開戶增加逾60萬戶，證券劃撥存款餘額來到2.3兆元，續創歷史新高。此外今年股息再添1.3兆元活水，就連外資也是欲拒還留，6、7月又見重新匯入1,500億元。

除了上述這些原本就流連於股市的資金外，過去國人熱中海外投資，資金外移，讓我國金融帳連續39季出現淨流出，累計流出規模高達4,821.1億美元，約新台幣14.44兆元。現在這些外流熱錢，因全球利率走低，台幣走強，紛紛轉向準備回流。從國內的國際版債券前7月被贖回破1兆元大關就可嗅出端倪。

還有政策自去年下半年開始推動「投資台灣三大方案」累計吸引投資已破兆元，境外資金匯回專法上路第一年，匯回金額近2千億元，一波波巨資回流，資金氾濫為台股在基本面之外，加油添材助燃漲勢，這是台股的大機會，也是產業調整的大時代。台股指數已領先創下歷史新高，期待總體經濟也能複刻當年台灣經濟奇蹟的榮景。

這回，台股指數衝破了12,682的歷史高點，喚起了不少老股民當年在指數創高後隨即遭遇崩盤的慘痛記憶。擔心資產泡沫化歷史會不會再度重演？然而同樣是拜資金行情催火，但股市體質早已大不相同。30年前，台股證券市場還在是個連外資都沒有的本土型金融市場，上市公司不到200家，因券商開放新設影響，股民大量湧入開戶，內資炒作有限籌碼，股市四大作手被捧為天王，資產股狂飆，市場瘋狂投機的程度被國際媒體把「ROC」 解讀成「Republic of Casino」，以貪婪之島相譏。如今台股掛牌公司近2千家，外資持股近四成，台股企業價值被研究機構放到國際間公開檢視評比，市場相對理性許多。

上半年股市V型反轉的戲劇性走勢，已令人震驚，而近日台股仍不斷攻高，整體本益比已接近20倍高檔警戒區，短線風險已高，接下來就看企業獲利能不能進一步拉升，來冷卻本益本攀升的熱度。

日前投信投顧公會理事長張錫大膽預言，在低利率前提不變下，台股本益比可以推升到40倍，指數有機會上看2萬點，甚至3萬點，他的說法令多頭振奮，不過值得注意的是，在指數暌違三十年才重現12,682點的過程中，引領風騷的一代股王卻是不斷興衰更替，投資最重要的還是要掌握產業發展趨勢，何必在指數高點上做太多糾結。

(工商時報)