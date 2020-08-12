美國衛生部長阿札爾拜會蔡總統當天上午，解放軍殲11、殲10戰機飛近台灣空域，並短暫穿過海峽中線，空軍除派戰機攔截、廣播警告外，地面飛彈部隊也「進入戒備狀態」。大陸《環球時報》總編輯胡錫進稱，共軍此舉乃「對台當局明確警告」，台灣輿論也將大陸的動作和阿札爾訪台相連結。

其實近期大陸軍機頻繁繞台，也數次逾越海峽中線，常態化的背景下，此一動作既可解讀為對美台政治互動的警告，亦可「淡定」視為共軍日常訓練在時間上的巧合。共軍若真的想「明確警告」台灣及美國，大可以選在阿札爾和森喜朗先後抵台、美日兩國專機在台「同框」的8月9日下午，在台海上空示威，豈不更有針對性？

如果真如胡錫進所說，是「對台當局明確警告」，但在美國與台灣對大陸一舉一動都負面解讀、大做文章氛圍下，解放軍的動作究竟是達到「警告效果」？或更加刺激美台聯合抗中？答案不得而知，但大陸最高層才剛剛接續就目前國際環境、中美關係，釋出務實理性的訊號，中共在紛亂情勢下的「戰略定力」令人折服，大陸軍方對台行動及配套輿論解讀，理應配合高層政治戰略，為何出現混亂的訊號？

中共高層已明確定調，大陸不希望和美國打「新冷戰」，若美方做出挑釁，北京則會做出「堅定而理性」的回應。這裡面「堅定」和「理性」措辭值得深究。首先，「堅定」是放在「理性」之前，說明大陸必須要有所回應，否則就是立場、主權、尊嚴的退讓。在北京眼裡，美台互動當然屬於「挑釁」行為，包括軍事手段在內，大陸做出一些回應實屬情理之中。

年初民進黨勝選後，大陸軍機繞台、近台活動並未隨著疫情而減少，反而更加頻繁。美軍也較過往更加高調，除了軍機在台灣周邊活動、軍艦穿越台海常態化以外，近兩個月內美機更是多次飛臨大陸東南沿海100公里以內，挑戰解放軍防空底線的意圖甚是明顯。換言之，雖然習近平有言「太平洋容得下中美兩國」，但事實上目前中美兩國已無戰略緩衝地帶。共軍近台、美軍近陸，雙方短兵相接漸成家常便飯。

正是北京高層意識到，中美緩衝區已不復存在，且前線已經大幅前移到「自家門口」，一旦爆發衝突，大陸自身受損勢必遠超美國。大陸涉外、對美權威管道才接連釋放和緩訊號，要求與美方恢復對話溝通，同時中美國防部長亦通話共同呼籲雙方管控分歧。因此，就北京而言，目前最緊要的工作是重新拉開中美緩衝區，而不是讓雙方拉得更近、更緊。

在這個背景下，台灣的緩衝區價值應該被重新發現、利用。首先，美國對台政策的「度」依然有所把控。例如，此次美台是以AIT與TECRO的非官方機構名義簽署的「備忘錄」，阿札爾和陳時中所簽署共同聲明中亦未出現二人的正式官銜，而蓬佩奧接受採訪談及美台關係時，展現出罕見的謹慎態度，將阿札爾訪台明確定位為「疫情合作」。這說明美方意識到台灣問題的敏感性，會遵守40年來的承諾和原則。從另一個角度看，這也是大陸表態後，美方權衡利弊後的慎重決定。無論民進黨政府如何「爭取」、獨派如何幻想，都換不到美方對台大方向的改變。

儘管目前台海面臨前所未有的複雜局面，但維持兩岸和平發展的基本要素都還存在。就蔡政府而言，堅持一中憲法、兩岸條例，修憲不碰統獨，保證執政黨不會觸發大陸《反分裂法》危機，立場堅定。就台灣民間社會而言，反中民粹正在逐漸消退，愈來愈多民眾意識到兩岸經濟相互依賴之深，台灣在野政治力量仍然願意和大陸交往。大陸此時應該抓住時機，延續「雖不滿意但可接受」的兩岸和平發展格局，保留台灣作為中美緩衝區的角色。

以台灣作為中美緩衝區，既讓台灣更加安全，也讓大陸自身發展更有保障。日前，大陸央視評論員張彬表示，在兩岸局勢緊張的情況下，美國希望大陸打出第一槍，但大陸「一定不能上當」，要保持戰略定力，不能隨美國起舞。這個觀點精準傳遞和解讀了北京決策者的意圖。同樣，大陸軍方、個別官媒，也應共同努力為中美拉開緩衝區，促進兩岸和平發展，網路上一些民粹語言，不必太過重視。