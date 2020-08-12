美台聯手共同打造的1979年以來最高層級內閣官員訪問於12日落幕，刻意標榜、操作「最高層級」，拚全力製造「突破」假象，只是上演了40年來美國官員在台灣「最高調的政治大秀」，這次訪問到底有何意義？美台雙邊關係及台灣獲致了多少實質成果？民進黨不能一直把國人當塑膠。

所謂的最高層級內閣官員，必須肯定台美官員的想像力與創意，衛生部長阿札爾在美國總統繼承排序第12，高於曾經來台訪問的運輸部長及能源部長，以及屬於內閣級官員但未列入排名順序的貿易代表及環保署長，因此阿札爾理所當然成為訪台最高層級內閣官員。但根據依部會成立時間設定的順序來判定位階只是貽笑大方，除了美國電視影集《指定倖存者》的情節外，絕對輪不到衛生部長接任總統。

美國政治人物的地位取決本身職務權責、總統的信任與授權及對國政決策的影響力，國務卿、財政部長、國防部長當屬重量級閣員。在川普總統採取全面制衡中國的戰略下，國家安全顧問、貿易代表等也都權傾一時，但國安顧問不是內閣閣員，與貿易代表同樣不列入繼承排名。由此來看，阿札爾來訪硬要以最高層級來凸顯其重要性，難免有引喻失義之感。

由錯誤命題衍生出來的斷交以來最大外交突破，自有其邏輯上瑕疵。早在1992年12月，美國貿易代表奚爾斯訪台，提議簽訂貿易暨投資架構協定（TIFA），普遍被視為是1979年兩國斷交以來最具突破性的美國官員訪問，與內閣層級完全無關。遺憾的是，民進黨政府言必稱台美關係有史以來最佳，重要的TIFA雙邊會談卻自2016年10月以來就已中斷。

更突兀的是，阿札爾在台北訪問同時，《華爾街日報》披露，國務院和國安會一直在推動美台自由貿易協定（FTA），但遭到貿易代表萊海澤否決，主因台灣卡住美豬美牛進口、被視為「保護主義」政策和貿易壁壘。換言之，雖然美台聯手抗中，雙方關係確實有所進展，但面對實質經貿利益時，美國依然六親不認，台灣也不必往自己臉上貼金。

無論如何，阿札爾至少打破了2014年以來、也是蔡英文總統及川普總統任內、或是2018年《台旅法》完成立法後一直沒有美國閣員訪問台灣的僵局，廣義解釋，這也是某種程度的突破。

新冠肺炎大流行持續散播全球，更有捲土重來之勢，阿札爾現身台北當然有助加強兩國在公共衛生領域合作，雙方也簽署了《醫衛合作了解備忘錄》，但對於台灣最關切的對抗新冠肺炎疫苗及藥物，美方及阿札爾沒有給予任何承諾，只表示美國國內優先，其次國際。這完全不意外，只是台灣對訪問抱持了不切實際期望，也因此引發了公衛學者專家質疑這次訪問的實質效應。

阿札爾的訪問政治使命顯然高於醫藥衛生專業，川普、國務卿蓬佩奧都親自出馬，隔洋加持。川普11日接受訪問時談到阿札爾訪台行程，讚許台灣防疫成效；蓬佩奧借力使力，利用阿札爾訪台抨擊中共感到威脅或生氣，足以顯示其脆弱。阿札爾在台灣活動更幾乎是全程公開、直播，創造的媒體曝光、網路聲量絕對超出衛生部長規格，這顯然是美國反中大戰略下的安排，加強台美關係是次要目標，台灣仍積極參與配合。

阿札爾等已離台，他個人對訪台行的評價是「極好」，但國人可能略感失望，只有期待下一次更高層級訪問帶來更大的外交突破了，在11月初美國大選投票日前，沒有什麼事不可能。

（作者為資深媒體人）