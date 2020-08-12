美國衛生部長阿札爾拜會蔡英文總統，誤稱「president Xi」，府方打死不承認是口誤，強詞奪理反而更好笑，尤其阿札爾後來接受媒體專訪，坦言自己「意外發音失誤」，更是打臉了總統府硬拗的說詞。

幫襯的名嘴更可笑，說是「presidency」，並非口誤，但該詞意思是「總統職位」或「總統任期」，在阿札爾開場問候的前後文中，文法並不通。

總統府發言人張惇涵第一時間信誓旦旦說，「這純粹只是拼音與發音上的問題，阿札爾部長稱呼蔡總統是毫無疑義」。AIT也在推特官網發布講稿全文，特別在Tsai後面加上（ts-eye）的讀音，以此回應口誤事件。

府發言人說是「拼音與發音上的問題」，但若是如此，應該從頭到尾都念錯，但阿札爾僅第1次念錯，之後4次念對，很明顯就是口誤。再說即便講稿寫對，也不代表不會口誤，筆誤和口誤本就是兩回事。

總統府大可在第一時間就表達不介意阿札爾口誤，展現肚量，頂多被當成茶餘飯後趣談，也不至於升級成政治事件。但府方打死不認、欲蓋彌彰，甚至對媒體放話，批評國民黨是「雞鳴狗盜帶風向」、「凸顯淺薄與無知」。

結果具官方背景的中央社11日專訪阿札爾說，「他致詞時提到蔡總統5次，其中一次『意外發音失誤（accidentally mispronounced）』，而他很確定，蔡總統並未感到被冒犯，他當然無意冒犯。」

阿札爾承認口誤，形同打臉府方，如今看來，府發言人想把黑的硬說成白的，這種態度比口誤更荒謬！不知道如今誰才是雞鳴狗盜、淺薄無知？