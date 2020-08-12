美國衛生部長阿札爾9日率團抵達台灣，美國在台協會的新聞稿上特別表示阿札爾是最近6年來首次訪問台灣的美國現任部長，也是自美台自1979年斷交以來訪問台灣的最高級別美國官員。即使美國之音也作了些特別捧語，連阿札爾搭乘的美國行政專機因機身上漆有美國國旗，就說顯示著本次訪問的高規格。總的來說，美國官方非常重視阿札爾這次的訪台。

法新社報導也說，阿札爾此行是表明川普政府尋求制衡中國的力量，加強對台灣的支持。但美國對阿札爾訪台還是表現謹慎，譬如說，國務卿蓬佩奧在阿札爾行前強調，台北行主要是討論健康問題，並說過去也有美國部長訪台的先例。

當然，美國官員此行，應當是台灣民眾感到有美國強烈支持的成分，但絕沒想到多數民眾較多的關注卻聚焦在阿札爾誤稱蔡總統是「習主席」這件烏龍事件上。而且有趣的是，總統府發言人的反應還在表示，經確認後「純粹只是拼音與發音上的問題」。而且美國在台協會在臉書粉專上，也是一直強調是稱「President Tsai」（蔡總統）。直到阿札爾到8月11日接受《中央社》專訪時坦言，這是「意外發音失誤」，才讓這場「從誤稱、掩飾到澄清」的搞笑劇落幕。但不可否認的是已模糊了阿札爾來訪的焦點。

儘管如此，阿札爾此行仍有台灣民眾需要特別注意的地方。首先，雖然美國對阿札爾訪台一事表現謹慎，但是阿札爾此行並不低調，8月11日下午在台大公衛學院的公開演講，就大力痛批中國大陸隱匿疫情，造成現在全世界疫情大流行，他說「如果同樣的疫情是出現在台灣或美國這樣的地方，它可能早就被遏止了。」阿札爾可能忘記了美國目前疫情的嚴重性以及確診人數已多到高居世界第一的紀錄，這個情況可能更多是來自美國本身「從總統到基層民眾，一直低估了對疫情的防範」。

其次，就在阿札爾抵達台北之前，日本《產經新聞》在8月9日有報導指出，阿札爾訪台將會與蔡英文討論建立新的國際組織來取代世界衛生組織。其實阿札爾在台北也有回應，表示美國離開WHO後會尋找合適的方式，用雙邊或多邊方式持續倡議全球衛生安全，「也會與台灣討論參與的意願」。但有意思的是，在8月10日會晤外交部長吳釗燮時，阿札爾雖在致詞中肯定了台灣的公衛領導地位，也認為台灣應該要能夠在國際會議中分享經驗及世界一流的專長，但是就沒有提及台灣可再加入WHO或出席WHA的一些看法。

第三，阿札爾在台北有傳達川普「對台灣的強力支持和友誼」。同時他也說，與蔡英文見面時的討論重點是在台灣的醫衛與防疫成就，以及雙方如何進一步合作，共同預防、偵測並回應各項公衛挑戰。但是，當台灣美國事務委員會與AIT簽署《醫衛合作了解備忘錄》時，這份台美第一份的醫療合作備忘錄內容中，提到了雙方合作擴及全球衛生安全、傳染病防治等項目，但唯獨不見最關鍵的美國生產的疫苗如何提供台灣。而早在今年3月間，在簽訂《台美防疫夥伴關係聯合聲明》時，雙方就說定在疫苗、藥物共同研究和生產彼此分享最佳的辦法。不過，阿札爾話也說得坦白：疫苗和藥物是「美國人優先」，滿足國內需求後，再依照公平性分給「國際」。換言之，一廂情願的台灣不是第一順位，美國此行也不是要幫台灣解決問題。

（作者為澳門理工學院名譽教授）