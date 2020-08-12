美國衛生部長阿札爾不遠千里而來，與吳釗燮合體痛批中國大陸隱匿疫情，不過阿札爾似乎忘了美國新冠肺炎的疫情冠全球，反倒是病毒發源地的中國，疫情卻早被遏止。阿札爾此行重彈川普中國隱匿疫情的舊調，似乎透露了他此行既不是來台請益，也無關台美簽署《醫療合作了解備忘錄》，而是代表川普與蔡政府合唱一齣反中抗中的雙簧，意在為川普低迷的選情敲鑼打鼓。

所謂大陸隱匿疫情說，源自3月間美國國務院發言人歐塔加斯的說詞。當時，歐塔加斯指稱台灣在去年12月31日便試圖警告WHO新冠肺炎可能人傳人之說。不過，細看相關證據，歐塔加斯的說詞，難脫川普大外宣之嫌。

不僅如此，歐塔加斯發難後，衛福部出示給WHO的英文信函中，也僅僅說武漢當局回覆媒體，表示相信有關病例並非SARS，病毒樣本正在檢驗中，病患已隔離治療。函中全然未提新冠病毒會人傳人，不知為何到了美國國務院發言人口中，卻成了中國隱匿疫情的證據？足徵，所謂台灣警示世衛組織之說，斧鑿痕跡甚深。

儘管川普持續怪罪中國隱匿疫情、輸出病毒，但各國領袖與媒體不過當作馬耳東風罷了，為什麼此番阿札爾來台之際，當初前往武漢訪查的專家莊銀清還特地配合演出，自曝他1月13日與武漢地方官員會面時，對方並未提供病毒的流行曲線，但一名中央官員表示不排除病毒人傳人的可能性。莊銀清因此下了結論說他當時就認為，這才是真實情況。8個月前對國人吭聲不響，如今卻對美媒大鳴大放，疑雲滿天。

事實上，今年1月11日，陸方來函同意台灣派員赴武漢訪查。同日，大陸公布了新冠病毒的基因排序。都同意台灣派員訪查了，病毒的基因排序也都公布了，何來隱匿疫情之說？2月4日，美國還只有零星的病例時，華府派出兩架專機從武漢撤回了300多名僑民，是全球最早從武漢撤僑的國家。都准予撤僑了，哪來的對美隱匿疫情呢？

即使川普「中國將病毒輸入美國」的指控為真，「中國病毒」蔓延、肆虐美國已有半年之久，號稱世界第一強的美國竟然束手無策？那麼，台灣和美國簽署的《醫療合作了解備忘錄》有何意義？是美國有以教我，還是台灣可以將防疫經驗傳授美國？阿札爾來台，根本就是民進黨自導自演的大內宣，阿札爾此行並非請益之旅，莫非是請款之行？

美國大選在即，眼見川普連任機會渺茫，連《華盛頓郵報》都指出，川普信用破產，疫情與經濟崩潰，也已阻礙了川普連任之路。此時此刻，蔡政府與川普特使阿札爾眉來眼去，究竟是給台灣的安全加分，還是給原已緊張的兩岸關係提油救火？

（作者為資深媒體人）