7日，南韓青瓦台祕書室長盧英敏等所屬首席祕書共計6人以「對總體施政違失負責」理由，突然向總統文在寅提出辭呈，不僅文在寅霧煞煞，外界的各種流言與揣測也一窩蜂湧出，南韓政局面臨新的分水嶺。

對於集體辭職，最多的說法是不動產政策徹底失敗，民心動搖。文在寅對外炫耀施政最有把握的項目是抑制房價政策，經過朝令夕改23次之多，還是無法抑制首爾的房價上漲，終於讓南韓人民情緒爆發，5000多人走上街頭丟鞋示威。

青瓦台幕僚是媒體首要攻擊目標。文在寅一再要求內閣各部會首長與及其幕僚，若擁有2間房屋就出售1間，帶頭示範，迫使祕書人員陷入選擇烏紗帽或房子的苦惱。有些人乖乖把房子賣掉，保住官位，但另一些人則寧可丟棄官職，也要保自己的房地產。

然而，成績不佳，文在寅失信。據調查，尚有34%官員都未切實依照文在寅指示執行，很難得到平民百姓的認同。的確，4月15日國會議員選舉中，300席中執政的民主黨獲得176席，成為一黨獨大之後，不僅獨攬18個國會委員會委員長，並且不經與反對黨的協商與討論，自行通過各種法案。看在選民眼裡，簡直霸道。

自去年9月開始的「文在寅與尹錫悅」之戰，演變到今天，越來越火辣。文在寅不僅要保護自己，還要包庇曹國前法務部長及親信們的諸多官商勾結弊案，其間出動秋美愛法務部長實施2次檢察官人事調動，把所謂的「尹錫悅軍團」瓦解。

問題是，至今檢察總長尹錫悅不認輸。近日，尹錫悅利用26名新任檢察官宣誓就職典禮上致詞，鼓勵年輕檢察官拿出勇氣偵辦權力型貪瀆案，暗示要徹查文在寅等人。

尹錫悅愈受到文在寅的壓力，其人氣愈旺盛。從未表示自己有意從政的尹錫悅，據最近各家民意調查顯示，2022年3月總統選舉，只有尹錫悅可對抗執政黨方面的候選人。

到目前為止，文在寅尚未批准此項重要人事。無論是船破進水，自家人先行「逃跑」？還是為了急難救助，青瓦台輸入新面孔，止血文在寅的民調支持率一直下跌？以目前南韓政局發展來看，南韓人民的怒吼恐怕不會停頓，15日的大規模聚會值得關注。

（作者為南韓昌信大學榮譽教授）