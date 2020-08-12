美中兩國關係近月以來急轉直下，貿易戰雖然暫時鳴金收兵，但科技戰卻有升高擴大之勢，從將華為趕出北美市場進一步擴大禁止抖音、微信等多種可能危及國安的應用程式，同時金融戰、貨幣戰看來亦蠢蠢欲動，甚至南海與台海的緊張情勢也不斷升高，隨時可能一觸即發。顯然，美中長期對抗是出於結構性的矛盾，任何一方都不可能先踩煞車，但若雙方不想兵戎相見，就應該尋求對話，避免誤解與誤判。

雖然有人認為此一美中對抗情勢可能隨著11月3日美國大選結束而緩解，但也有人認為不論誰入主白宮，以目前「反中」聲浪高唱入雲的態勢觀之，未來美中磨擦的議題還會不斷增加，緊張情勢也會不斷升高，讓美中對抗成為兩國之間的「新常態」。

從美國角度觀之，美國必須出手遏制中國崛起的原因有五。首先，中國大陸崛起的速度太快，以致美國還來不及因應，隨著中國崛起而出現的各項挑戰便紛至杳來，讓美國只有以重手法全面壓制。

其次，中國大陸在習近平領導之下，放棄鄧小平「韜光養晦」絕不當頭的策略，改採「奮發有為」的策略，對外不再採取睦鄰政策，經常壓制鄰國；對內倡言「2025年推出十大科技領先全球」，並在國內透過「厲害了，我的國」宣導片鼓舞士氣，自然更讓美國忌恨，認為中國主要透過瓢竊自由民主國家高科技壯大自己，必須加以設限。

第三，中國在本世紀第一個十年，在經濟實力上超德趕日，成為全球第二大經濟體，有威脅美國之勢。1985年日本經濟實力崛起的速度也讓美國擔心，於是華府就逼迫東京簽署《廣場協議》，從此日本經濟一蹶不振，歷經20～30年才逐漸恢復元氣。如今，面對中國經濟快速崛起，美國也決定透過各種方法，減緩大陸的經濟成長。

第四，習近平主政之初曾承諾美國不在南海軍事化，出乎華府意料之外，大陸竟在2013年起以超快速度在南海島礁推動碉堡化與軍事化，讓美國大為不滿。

第五，中國大陸推動「一帶一路」大戰略，除了讓大陸過剩產能「走出去」另謀發展之外，華府認為這是北京透過「債務外交」控制沿線國家的陰謀，必然會影響到美國的全球戰略與外交利益。

而從中國大陸的視角來看，當國家發展到一定程度，崛起之勢已是沛然莫之能禦。第一，北京知道大陸的快速崛起必然會對現存的霸權大國構成挑戰。但既然國家發展的腳步已經到這個地步，就像「洗頭洗了一半」已無任何退路可走。

第二，既然事已至此，只有硬著頭皮，透過各種文宣鼓舞大陸人民士氣，以期早日完成「兩個百年」的歷史性任務。

第三，過去十多年來，大陸都用宏觀調控，讓經濟成長維持保6或更好的成績。不過，近一兩年，大陸領導階層已不再強調保6，代之而起的是更注重「質量」與「人民的工作權」，最近更強調「內循環經濟」，更為重視內需市場，

第四，面對國內外的壓力與挑戰，北京認為有必要推動南海軍事化，以扼控南海的水域、水道與水下資源。

第五，從中國長遠的戰略與經濟發展來看，推動「一帶一路」既是利所當為，更是確保中華民族偉大復興的必經之路，

綜合以上論述，美中競爭態勢是一個結構性的矛盾，雙方都是為了自己的國家利益而奮鬥。目前的態勢是美國因為擁有的工具較多，而略占上風。但是，中國大陸也非吳下阿蒙，手上也有不少籌碼能與美國周旋。更何況，「殺敵三千，自損八百」，兩國若是進入長期對抗，甚至兵戎相見，不免兩敗俱傷。

儘管因為結構性的戰略矛盾，美中兩國長期對抗的局面不易化解，但為避免兵戎相見，兩敗俱傷，雙方還是應該盡可能找到可以溝通甚至合作的議題進行對話交流。

否則，像中國駐美大使崔天凱所透露的，「現在兩國連對話管道都不存在」。此一情況，只有第一次世界大戰爆發前英、德兩國欠缺外交溝通管道，可以差相比擬。欠缺溝通管道將會導致誤解與誤判，最後甚至帶來戰爭，這正是美中兩國必須全力避免的。

（作者為淡江大學外交與國際關係系榮譽教授）