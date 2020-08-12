川普近日簽署命令，以類似的理由禁止字節跳動相關的TikTok 和騰訊旗下的微信在一個半月內用完成交易，否則只有禁用一途，他前後指控兩家中國背景的社交媒體自動收集了使用者的大量資訊，包含位置數據、瀏覽和搜尋歷史，這使中國官方得以接觸美國人的個人及財產資訊，進而追蹤聯邦雇員和承包商的位置，建立個資進行黑函或企業間諜行為。由於微信更進一步允許用戶間相互轉移資金，命令中也特別提及境內任何與微信或中國騰訊控股旗下子公司進行的任何資金、財產交易，都會受到美國官方管轄範圍。

TikTok對川普政府的步步追殺主動反擊，準備對川普政府提起訴訟。預期TikTok會向法院請求訴前禁令，讓總統的行政命令在訴訟結果達成前暫時無法執行。由於川普簽署行政令，一定程度是依據「國際緊急經濟權力法案」。這一法案可以賦予總統在遇到「不尋常、非常嚴重的威脅」，例如「國家安全受到威脅」時，實施經濟制裁。總統在此領域享有很大的自主裁量權，法院在過去判例中一般亦給予總統「極大尊重」，但這種判決模式最近有鬆動跡象，且地方法院法官裁量權一般比較大，何況川普涉及濫用職權，逾越權限，按照規定，只有在極不尋常或非常特殊的情況下，總統才可根據其頒布行政命令，且該法律原先的立法用意是要限制總統行使緊急權力，川普目前尋求擴張這項權力的行為顯然違反立法原意。

另一個對TikTok有利的事實，是在其運營邏輯中，美國一直作為獨立市場進行運作，與大陸境內涇渭分明，可要求行政部門舉證。最可議的是，對於用戶來講，川普的禁令違反美國憲法第一修正案的關於公民言論自由權的規定，因為這會讓用戶失去一個非常重要的表達言論自由的場地；同時，禁令強制交易違反憲法對公民財產權的保障，涉嫌不當沒收公民財產。儘管官司仍存變數，但川普政府幾近流氓的行徑，卻讓世人大開眼界。

川普為了救選情而對中國議題不斷加碼，顯已到了飲鴆止渴地步，今後選前80天勢必繼續升溫，而且越來越不顧斯文，不斷以莫須有的罪名打壓中國企業。他明明是為了選舉而做政治操弄，卻說成是為了國家安全，這樣把國安無限上綱，已到為所欲為的程度。按照這種做法，任何國家都可比照辦理，有樣學樣耍流氓，對任何一家外國企業採取類似的舉措，則天下豈有寧日？

TikTok和微信如何威脅美國國安？川普政府一點事證都舉不出來，他們將審查評估的內容完全保密，一切「老子說了算」，令人懷疑有能力影響美國國安的企業，就是在意圖上和實質上威脅著美國國安。換句話說，如果你有能力威脅美國安全，那麼，你就已經威脅到了美國安全。這種邏輯跟黑道老大有何差別？這也是冷戰時代殘留的邏輯，因為在冷戰對峙中，能力意味著威脅，相互摧毀的能力就會產生摧毀的動機。從華為到字節跳動到微信，莫非如此。華為有能力通過通訊設備竊取美國國安與個人相關信息，就構成了國家安全的威脅；TikTok和微信的問題也是如此，是否干涉美國政治不需事證，一點都不重要，重要的是已經有能力干涉美國政治，這就構成了國家安全的威脅。

美國以其強大的軍事力量入侵他國，威脅其國家安全，紀錄斑斑可考。近期則迭以國安為藉口，蠻橫懲處外國企業，把長臂管轄發揮到極限，也把威脅恐嚇與強制脅迫的手段發揮得淋漓盡致。這就是川普領導下的美國近乎流氓的行徑。過去小布希政府曾把北韓、伊朗、伊拉克等國列為「邪惡軸心」，但論邪惡程度，當下的美國恐有過之。