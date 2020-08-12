前總統馬英九在美國衛生部長阿札爾來訪期間，公開演講表示：「解放軍若攻台『首戰即終戰』，台灣沒有機會等美軍馳援，現在美軍根本不可能來。」此語一出，連日來遭綠委民代、綠媒及名嘴圍剿，痛批馬為匪宣傳，不滿的網友也怒轟，應取消禮遇以叛國治罪。

老馬以前總統身分這席話，某種程度影響民心及國軍士氣，妥適性有待商榷，卻說出了心中話，也是目前兩岸關係所面臨的真實情境。試想，台灣最需要的新冠肺炎疫苗，阿札爾都無法承諾優先給台灣，兩岸若真開打，美國怎可能會立即派兵馳援？

馬英九的真心話，得從蔡英文總統接受外媒訪問談起。蔡總統說，如果台灣受到攻擊，中國要付出很大代價，台灣承受第一波攻擊後，希望世界各國可以支援台灣；馬英九憂心兩岸若開打必生靈塗炭，因而呼籲蔡總統，當總統要告訴國人，不讓戰爭發生，而不是可以撐幾天。

馬英九的終戰說有無道理，涉及中共若攻台，國軍能抵抗多久？這是歷任國防部長到立法院備詢的必考題，每位部長因來自不同軍種，戰略思維不一，但答案不出一至兩個星期。也就是蔡總統與馬前總統的爭執點，如果台灣承受第一擊後，最重要的前七天，美國或國際社會願派兵馳援嗎？

國際政治是現實的，《台灣關係法》讓美國賣防禦性武器給台灣於法有據，國軍才能充實戰備維持台海和平穩定，但法案並沒有明定美軍在台海危機時，有出兵保護台灣之義務，即使最近陸續通過的無人機等軍售案，總金額逾1500億元，但美國樂於賣武器賺大錢，不代表願協防台灣。

兩岸關係從來就不是只有兩岸的關係，一定少不了美國的角色。阿札爾來台前，美軍航空母艦「雷根號」8日在東海海域來回航行，同行還有飛彈巡洋艦「安提坦號」；而蔡英文總統接見阿札爾前1小時，大陸殲11與殲10戰機刻意越過西南空域海峽中線挑釁，傳達對台美互動的不滿。

陸美透過海空軍叫陣，不過是一場武力聲光秀，中美絕對不可能因兩岸關係開火，也不會為了南海及大陸沿海演訓，雙方就真的開戰。川普秀肌肉目的在救選情、轉移國內防疫不力焦點；大陸國家主席習近平面臨1978年改革開放以來第一次疲弱的經濟成長，同樣內外交迫。

美中台關係是很微妙的三角戰略關係，陸美兩強權互鬥過程中，台灣如果維持兩岸良好關係，可以安穩的在夾縫中求生存與發展。偏偏蔡政府傾斜親美反中，台灣成了美國馬前卒，是國際政治現實使然。

11月3日美國大選前，陸美還會持續過招、不斷展現軍事實力，但彼此默契是絕不啟戰端。

川普曾以商業思維，衡量美國在南韓駐軍效益，令《華盛頓郵報》記者伍華德驚訝莫名，在宣傳其著作《恐懼》特別提醒，「防止戰爭發生是總統最高責任」，這正是馬前總統想勸誡蔡總統的肺腑之言！

（作者為資深媒體人）