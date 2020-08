10日上午,美國衛生部長阿札爾口誤,將President Tsai(蔡總統)發音成好似「President Xi(習總統)」。照理說這僅是一件娛樂性很強,網友會拿來kuso的趣聞罷了。誰知道民進黨上至總統府,下至覺青網軍紛紛暴跳如雷。11日陳時中被問到前疾管局長蘇益仁說「台美醫衛合作備忘錄沒談妥疫苗,阿札爾白來了」,竟立刻大罵「講這話就很白目!」,氣噗噗立刻甩頭就走。

眼前明明是風平浪靜,滿意度超高的政治天氣,民進黨人卻表現得像是吃了炸藥一樣。背後原因究竟,值得探究。

首先,先釐清一下阿札爾到底講了什麼,民進黨人的生氣到底有無道理。從總統府直播影片07:04可聽到,阿札爾講的分明是「Thank you very much President 「Xi」for welcoming me to Taiwan today.」,在President後面確實有一個很類似於「習」字的音。

在兩岸局勢緊張的大背景下,大家會想到川普與蔡英文共同敵人─中國國家主席習近平,開玩笑說美國衛生部長阿札爾是不是搞錯人,把蔡英文稱成「習總統」,這是絕大多數一個有正常幽默感的人會有的反應,這真的怎麼聽都超像「習」的啊!

事實上,美國也並不在意外界的玩笑,講錯就講錯有啥好掩飾的?AIT於10日發布的稿件上面明確寫著美國衛生部長阿札爾講的是President Tsai,沒有想把「習」那個音凹成別的英文字。阿札爾部長本人也於11日傍晚刊出的中央社專訪承認他「意外發音失誤」。

然而,民進黨舉黨卻當成極度嚴重的事,一副亡國感。總統府發言人張惇涵說「只是拼音與發音上的問題,阿札爾部長稱呼蔡總統是毫無疑義」,更罵「在野黨及部分人士操作無意義的事,反而貽笑大方」。民進黨副秘書長林鶴明更是大罵國民黨「語言歧視」。黨發言人顏若芳更狠,批國民黨「是不是長期以來深度學『習』中共用語,才會相沿成『習』的把外國政要稱呼蔡總統,自然超譯成『習』總統。」

這些發言雖然粗俗無文,毫無風度,至少願意心不甘情不願的承認阿札爾確有瑕疵。但各路深綠、覺青與網軍就不同了,儘管AIT在10日就已經公佈逐字稿,徹底打死「Presidency」的可能性,他們仍一口咬定美國衛生部長阿札爾講的不是President Tsai,而是「Presidency」,所以本來就沒有「習總統」這回事,一切都是萬惡的國民黨抹黑!

桃園市議員王浩宇、NHK認證假新聞粉專「只是堵藍」、駐德代表謝志偉、前雙語主播劉傑中等人都做了關於「Presidency」的可笑發言。最好笑的是謝志偉,11日上午臉書發文,大喊「我留德的,聽20遍,就是聽到百分之百的『Presidency』」、「可悲,好腳好手的,不為台灣利益著想當個代理人,卻個個都搶著當習特工。」謝志偉留學德國就是英語專家?AIT10日就發逐字稿了,謝代表11日po臉書前沒先查證?

這就算了,11日阿札爾承認發音失誤,12日謝繼續大罵不同意見者,什麼「我今晚又聽了幾遍,再度確認聽到的就是Presidency」、「有些「台灣人」不但已『習』於蔑視台灣,且逮到機會就時『習』之」。凹到不能再凹了還在凹,真可悲!

10日習總統口誤事件,民進黨舉黨歇斯底里。11日陳時中大罵質疑者白目。這一切的一切都讓筆者深深懷疑,他們是不是心虛、擔心害怕些什麼?才會如此沉不住氣,遇一點小挫折就跳起來?

最可能的原因,是川普總統連任前景黯淡。雖說覺青總一口咬定「反中已是美國超越黨派共識」、「拜登上台後還是會反中親台」,但拜登個人是美國政治人物中與中國交往特別密切的一位,何況美國對中強硬也不代表對台支持。一旦美國政黨輪替,民進黨大內宣可能就做不下去了。再說得更赤裸一點,連川普政府都不甩台灣的疫苗需求,也不肯與台灣簽FTA了,遑論拜登政府?

美國只剩不到100天就選總統,這段時日望民進黨政府謹守分寸,與「美國」交好而非與「川普政府」交好,否則要是政黨輪替,一味挺川之下,台灣將被民進黨帶入極大風險中,這將是2300萬人的劫難,不可不慎!

(作者為網路媒體工作者)