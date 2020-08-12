中央流行疫情指揮中心稱，為回應民眾的需求，自8月13日起，開放2歲至6歲的陸籍子女可由父母親陪同申請入境；當然，入境後仍須依相關規定，完成14天居家檢疫等。

台灣人的陸籍子女俗稱小明。據統計，台灣滯陸子女大約有2000人，第一波開放2歲以下的小小明返台總數約有百人，但是開放一周後僅有1人申請回台，部分綠營人士認為，既然滯陸小小明返台意願不高，那蔡政府又何必擴大開放？

但小小明無法單獨行動，如果要返台，必須由父母帶回來，考慮回台後須隔離14天，且2歲以下的小孩通常沒有就學問題，因此申請的人不多。

2歲到6歲的中小明，除了必須由家長陪同返台外，大部分處於學齡前，同樣未必有返台就學的急迫性，因此這次的開放，也可能會出現如小小明一般「成效不彰」的現象。

真正需要開放的學齡小明，指揮中心卻刻意耽延。就像政府在開放外籍生可以入台後，陸生仍被卡在門外無法返台就學，這不但明顯涉及歧視、傷害陸生的學習權，也影響台灣高教的信譽，阻礙各校進一步向外招生的機會。

根據移民署的規定，外籍人士、港澳人士，不論有沒有居留證者，都可在一定條件下入境台灣，但是對大陸人士的規定卻特別嚴格。指揮中心把小明返台的開放權捏在手上，想到了就開放一點，政治考量大於一切，根本就是折磨這些孩子和家庭。

行政部門的這些措施是否涉歧視、違反人權，剛掛牌的監察院「人權委員會」應該主動調查。