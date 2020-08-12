近日政府雖然宣布開放小小明（2歲以下陸籍子女）返台，不過在作法上卻仍然有諸多限制。結合年初的小明事件來看，到底政府在思考開放誰入境、何時入境、怎麼入境等問題，考量的是科學、公衛標準，抑或是政治因素？便是本文要探討的核心議題。

新冠肺炎疫情後，2月12日陸委會公布「開放中配未成年子女來台新制」，不到24小時經歷4度修正，從最初「開人道小門」，到無親人可照顧、專案審查等條件，最後頂不住輿論壓力髮夾彎撤回，改為陳時中部長口中「當初國籍沒選台灣，現在應該自己承擔」。

7月15日，中央流行疫情指揮中心宣布，開放國人之2歲（含）以下持居留證的陸籍子女申請入境，白話一點，民進黨政府決定對「小小明」略施小恩，至於「小明」就再等等吧！民進黨政府展現出人治與傲慢。陳時中部長「當初國籍沒選台灣，現在應該自己承擔」猶言在耳，而此時則說「他們到台灣後，未來有可能是我們的國人」，儘管口頭不承認，但再再以行動表示民進黨政府的防疫措施，背後考量的根本不是防疫，而是意識形態。

宣布開放小小明入境的記者會上，陳時中部長言語傲慢的表示「我們會先看首批小明入境後，是否遵守我國居家檢疫規範，再討論如何安排適當名額、逐批開放。」言談中不掩對陸配家庭的歧視，似乎這些台商子女、台商配偶都需要受教化，再確認他們符合民進黨的文明規範後，才可以讓同樣背景的小明回家。

單純的入境與防疫政策，被蔡政府硬生生操作成兩岸問題，不僅傷害在陸台灣人，也生硬冷血的在陸配家庭間劃出一道難以跨越的鴻溝，對民進黨政府來說這道鴻溝即使親情也填滿不了。

在陸配團體的連日陳情之下，社會開始有些同情陸籍子女受困大陸地區的聲音。然陳時中在7月4日的記者會中仍脫口而出「當然希望小明回台能夠有比較快速的解決方案，不過『很多的事情，還是牽涉到兩岸的關係』，因此需要更縝密地去研究相關情形。」

此話一出令各界恍然大悟，原來蔡政府果然不是以科學、防疫、公衛標準准駁入境，陸配、小明或小小明其實只是民進黨的政治籌碼。

防疫逐步解封後，蔡政府陸續開放商務人士、全球留學生返台，對比之下，小明卻仍遭禁足，由此可見民進黨的標準是浮動且不科學的，因為他們無法解釋為何開放歐美疫情嚴重國家商務人士及留學生來台，卻不開放目前受困於疫情相對受控制的中國大陸領土上台灣人所生的小明回家；一句牽涉兩岸關係需要更縝密去研究，打碎的是隔海向望台灣父母與陸籍子女的心。

蔡政府不能在面對選票時就高喊或標誌人權、正義、愛是平等，但面對小明與陸配時，又是另一套標準。2020年對世界來說是面對生離死別、痛苦的一年，民進黨政府應該在疫情趨緩時，開放小明返台，別再折磨陸配家庭了！畢竟小明也是台灣人的孩子，陸配也是台灣人的伴侶。

（作者為政大研究生、革實院171期實習生）