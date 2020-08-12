快評》政壇照妖鏡 阿札爾認錯的勇氣打臉Presidency護航說 21:462020/08/12 言論 中天新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政壇照妖鏡 阿札爾認錯的勇氣打臉Presidency護航說 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政壇照妖鏡 阿札爾認錯的勇氣打臉Presidency護航說 政壇照妖鏡 阿札爾認錯的勇氣打臉Presidency護航說 #政壇 #照妖鏡 #阿札爾 #認錯 #勇氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿札爾的誠實讓很多人臉綠了！陳學聖點名「他」最綠 08:532020/08/12 政治 直播》美衛生部長阿札爾今搭機 結束為期4天訪台行程 13:242020/08/12 政治 美衛生部長訪台 陳建仁：與阿札爾討論新冠疫苗研發 16:252020/08/12 政治 阿札爾來訪 美台關係新進展？戰略專家爆真相：過度解讀 16:452020/08/12 政治 阿扎爾來訪 美台關係新進展？戰略專家爆真相：過度解讀 16:512020/08/12 政治 快評》美國疫苗？等等吧 18:182020/08/12 短評 阿扎爾認口誤 1450帶風向失敗？網分析關鍵 10:312020/08/12 政治 美國人說錯了 沈富雄：美防疫 只能學這一個國家 17:582020/08/12 政治 旺報社評》台灣緩衝區的價值 17:542020/08/12 旺報社評 弔唁李登輝 阿札爾：留下的民主遺產推動美台關係前進 10:142020/08/12 政治 言論熱門新聞 劉佩真》半導體人才流動寒蟬效應已現 - 觀點 - 言論 快評》高雄人的悲哀 - 短評 - 言論 中時社論》香港國安法還在摸著石頭過河 - 中時社論 - 言論 邵宗海》表錯四日情 - 觀點 - 言論 陳朝平》阿札爾到底來幹什麼？ - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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