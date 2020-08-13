上海人到底歧不歧視外地人？答案顯而易見。

22歲我來到上海，那是我人生第一次走進「一線」城市。在學校裡簽了我的第一份工作，只帶了很少的一些行李，便從更南的南方來到了這裡。

我依然清楚的記的那一天，6月17日。我從機場大巴下來，頂著大太陽，瞇著眼看著眼前的人來人往，腦子還沒完全清楚。問同伴：東方明珠在哪啊？

身邊走過一個大叔：東方明珠？這不就是東方明珠嗎？我一抬頭，「東方明珠」四個大字，就在頭頂，一個灰不拉嘰的紅紫色球體撲面而來，一點也不摩登，跟電視上也差太遠了。

我坦然接受了歧視

到上海的第二天我就入職了。初入職場時，我經常聽到上海同事們的議論。

如果一個上海人工作做的好，大家會說：上海小姑娘呀，腦子還是蠻靈的。如果一個外地人工作做的好，他們會說：外地人嘛，還是蠻努力的。這話聽著總覺得有點彆扭。

還有一次一個同事甚至跟我吐槽：呃，個則外地寧腦子真呃是……（這個外地人腦子真的是……）

也是真不把我當外人。

年輕幾歲的時候，聽到這種話，總有種被踩到尾巴的感覺。但我後來慢慢接受了這件事，並且還覺得上海是中國最好的城市。

不是因為妥協，而是我慢慢意識到，這座城市雖然有時「歧視」你，但卻很少「歧待」你。

歧視是什麼？區別看待。歧待呢？區別對待。

比如上海人做的好就是因為聰明，外地人做的好就是因為努力，這是歧視。但你做的好，Ta就承認你做的好，聰明也好努力也罷，做的好就是做的好，誰都不否認；當然如果做的不好，不管你是上海人還外地人，都一樣得打包滾蛋。這就是不歧待。

實際上在我們這個國家，不歧待外地人的城市非常少。仔細想想，肯實事求是地承認你做的好，給你公平的機會，是不是比誇你聰明，更值得感動？當我想明白了這個問題，我就覺得沒什麼好糾結了。相比歧待而言，歧視真的不叫事。

人從猴子進化成人類的過程，是尾巴越來越短的過程。如果經常感覺被人踩了尾巴，首先要考慮下是不是自己的尾巴太大了。

我在瑞典語言學校的時候認識了一個日本人，50歲上下。

有一天學校組織了一場交流會，希望大家提出看法和意見，幫助學校優化教學。

日本女士有些激動地發言說：我希望我的同學不要再問我有沒有結婚，有沒有孩子。沒錯，我沒有結婚，也沒有孩子，我真的不想再回答這樣的問題。

無須過分在意歧視

一時間老師和同學們都有些尷尬。只好客氣地回答說：好的好的。

但是同學們為什麼會問她這個問題呢，是因為我們有一課是專門學習「我是單身」、「我結婚了」、「我有伴侶」、「我的女朋友是美國人」、「我有一個孩子」這一類的句子和單詞，所以互相詢問這個問題是課程需要。

但這個問題真的那麼值得敏感嗎？在瑞典那樣一個近乎一半適齡男女都選擇不婚的國家，這個問題簡直正常到不需要任何討論。

後來日本女士身邊朋友越來越少，很多時候她都是形單影隻。所以你看這個日本女士像不像有時候的我們自己。你感受到了偏見和歧視，說不定只是因為自己的過分在意。

電視劇《宅男行不行》裡有一個印度人叫Raj。從這個人物出場的第一秒開始，這部劇就對印度，以及Raj本人展開360度全方位的吐槽。但嚴格來說，它不僅歧視印度，還歧視猶太人——看他們設計的那個猥瑣不堪的猶太人形象；還歧視基督徒，全劇隔三差五就會對謝耳朵那個虔誠的基督徒母親展開吐槽；還歧視學歷低下者，餐廳服務員Penny因為智商不如那些科學家被吐槽得體無完膚。

這麼說吧，這部劇幾乎歧視所有人。但為什麼人們還愛它呢？可能因為這就是生活吧，笑笑別人，也給別人笑笑。

如果有一個像Raj一樣的中國人在劇中被從頭吐槽到尾，他們大概會被14億中國人民按在地板上摩擦。放鬆點，來點娛樂精神。先是不怕黑，而後自黑，讓我們把自信的檔次提升一下。

世界越小偏見越大

後來我有了不少上海朋友，有一次一個朋友哭笑不得地吐槽：現在根本不是我們歧視外地人，而是你們外地人在歧視我們啊。聽說外地人對上海人最高評價就是「你一點都不像上海人」。

仔細想想，每個人不都在心裡歧視別人嗎？

薛兆豐說過一句話：距離遠的時候，人們講理性、講算計，距離近的時候，人們講同情、講惻隱。

距離遠的時候，人們待在各自的陣營，談的是立場，講的是政治，看到的是對方戰袍的顏色；當距離靠近時，人們脫下戰袍，看到了對方眼裡的光，臉上的淚。

《幸福綠皮書》裡的白人東尼，是一個歧視黑人到，連黑人用過的水杯都要直接扔掉的種族主義者。直到他遇到了黑人音樂家唐，還陰差陽錯地成為了唐的司機，最後他們成為了朋友，在新年的夜裡擁抱在一起。

人在經歷、閱歷都有限的時候，特別容易對別人產生偏見。接受不了黑人，接受不了同性戀，接受不了日本人，大長頭髮不行，紋身也有問題，河南人不行，上海人不行，我們西北人貌似風評還可以，老實勤奮，就是普遍認為智商不太高。

《幸福綠皮書》看似更多講述黑人的故事，但在我看來，其實是白人東尼的成長故事。

世界越小，偏見越大。

消除偏見和歧視的過程，其實是白人東尼們出去看世界的過程。

年輕的時候對世界滿是偏見，這很容易理解，因為走過的路太少，因為不瞭解。一把年紀之後若還是一樣的認知，只能說明潦草一生，根本沒有進步。

只是遇上了流氓

但更多的時候，你只是碰到了流氓。

我們到瑞典不久，有一天小王在公車上被兩個白人少年攻擊了。那晚上我憤怒、恐懼、委屈到全身發抖。我在華人群裡問大家，有沒有遇到類似的「種族歧視」事件。

有個朋友回覆說：啥種族歧視，根本就是父母沒文化，教育不好，你就是碰到流氓了而已。

我一下子豁然開朗，冷靜多了。

新冠爆發初期，有一天我們在瑞典街頭碰到一個老太太，她經過我們身邊的時候先是問了一句：Kina（China）？

然後她開始表演：哦哦哦，啊啊啊，corona！！！Kina，Corona，Kina，Corona（新冠）。她就這樣像隻類人猿一樣，搖晃著軀體，鬼哭狼嚎地從我們身邊跑開了。

我幾乎是一秒爆炸，開始問候她祖宗十八代。小王在一邊無奈：你理她幹嘛呢？

是啊，她不過是個「流氓」而已，還是放過她吧。也放過自己。活著已經夠累了。

（仙姑有話／現居上海）