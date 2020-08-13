無色覺醒》王丰：川普連任告急甩鍋？美國推責報復索賠？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第695集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「川普連任告急甩鍋？美國推責報復索賠？」

今年初以來，美國川普曾經多次要求中國大陸，賠償美國新冠肺炎疫情損失。美國國會甚至提出新冠肺炎究責法案，把疫情責任全部「甩鍋」給大陸。若是按照美國政客的邏輯，川普政府是不是也該為中、日、韓近期連日暴雨，所導致的災害負賠償責任呢？

根據韓聯社8月特報，今年超長的梅雨季、中國大陸華中地區長江流域，暴發重大洪災，日本九州暴雨成災，南韓強陣雨也造成死亡災情。其最根本原因就是全球氣候持續暖化。所以依其邏輯，要川普政府負責的道理也非常簡單。

大家是否記得2017年6月1日，川普宣稱他要退出「巴黎氣候協定」（The Paris Agreement），外界原以為川普是一時的意氣之爭，結果沒想到2017年11月初，川普政府竟然正式通知聯合國，表示美國要正式退出「巴黎氣候協定」。截至目前，美國也是唯一退出巴黎氣候協定的國家。

其實美國也是全世界資源浪費率最高的家，另外一項數字顯示，美國人口雖然只佔全球的5%，其資源浪費率卻是印度的35倍，也比中國人均的資源消耗量高出約53倍。

川普認為「巴黎氣候協定」，會使美國在2025年損失270萬個工作機會，傷害美國競爭力，而這也成為美國退出的理由。可笑而又反諷的是，川普甚至「甩鍋」大陸說「氣候變遷」、「地球暖化」根本是中國大陸等策劃的一場騙局。

另一個非常悲劇性的數據，曾經被氣象科學家認為全球最寒冷地方之一，北極圈內的小鎮「維爾霍揚斯克」，今年6月20日出現攝氏38度的高溫。大家可以想像嗎？過去是北極圈數一數二低溫的地方，他竟然出現了如此高溫紀錄。難道這又是中國大陸的陰謀？

根據統計資料，中國大陸受梅雨季太長，所引發洪水災害，已影響到五千萬以上的人民，而直接經濟損失約超過六千億台幣。日本在今年7月的大洪水中，也造成百人失蹤，至少千億日圓的災損。韓國根據8月最新報導，也造成38死，12失蹤，千人受災，5751公頃農田淹沒的損失。

如果用川普蠻不講理的霸權邏輯推責「甩鍋」，中、日、韓三國，是不是也可以向美國索取洪水災害賠償呢？

美國退出「巴黎氣候協定」，完全不負起大國的義務，不履行能源消費、資源消耗最大國所應盡責任。如今因全球暖化對各國所造成的破壞，美國難道不需負責嗎？川普蠻橫無理，不相信地球暖化的說法，否定氣候變遷危及人類生存的殘酷現實。川普能說自己沒有責任嗎？

其實不論疫情還是地球暖化，所有國際社會成員都有義務承擔起責任，因為我們只有一個地球，「甩鍋」是最愚蠢的行為、最不負責、最霸道的一種行徑。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！