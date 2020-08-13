主計總處近日正著手修正經濟預測，將於週五召開國民所得評審會議後對外公布，從第二季經濟表現遠不如預期，加以全球疫情、經濟情勢依舊混沌不明看來，今年經濟成長率已無上修空間。

經濟預測於二戰後漸獲重視，第一屆諾貝爾經濟學獎於1969年頒給丁伯根（Jan Tinbergen）、佛瑞希（Ragnar Frisch）兩位經濟預測的開創者，隨後又頒給計量經濟學者克萊恩（Lawrence R.Klein）等人，在他們所建構的模型下，使得經濟預測日趨普遍，如今已成為各國訂定政策的重要參考。

週五的評審會議除了修正今年預測，也將預測明年的GDP，有了明年的景況，政府才能據以匡列明年歲入、歲出，訂定相關政策。沒有這份預測，政府將如同航行於大海而沒有指南針的船隻，然而，要讓預測有指南針的效果，那就非得秉持專業不可，否則把政府施政帶往錯誤的方向，罪過可就大了。

那麼，今、明兩年的景況如何？依日前公布第二季經濟成長概估研判，今年經濟成長勢必下修，主計總處五月預測第二季是正成長0.50％，日前概估統計落至-0.73％，這說明六月初的防疫解封雖有助於住宿、餐飲及休閒娛樂等服務業，但帶動效果並不如預期。將這一概估數取代五月預測數，則今年經濟成長將下修至1.3％，惟五月預測迄今，全球疫情非僅未見緩和，累計確診也已升破2,000萬例，外在情勢更加不樂觀，依此研判今年台灣經濟成長能否保一，仍在未定之天，其原因如下：

第一、全球經濟展望，比五月預測時更悲觀：隨著疫情蔓延，不論世界銀行、國際貨幣基金（IMF）都持續調降經濟預測，六月初世銀將今年全球經濟成長調降至-5.2％，隨後IMF也把今年全球經濟成長由四月的-3.0％下修至-4.9％，而經濟合作暨發展組織（OECD）更指出若爆發第二波疫情，全球經濟成長將落至-7.6％，外在環境遠比五月預測時更悲觀，以台灣外貿依賴度之高，下半年自難樂觀，下修今年經濟成長已成定局。

第二、製造業九成廠商、七成受僱者籠罩在景氣寒冬：或許有人會認為，台灣今年以來製造業表現不錯，上半年製造業生產指數年增率高達7.2％，足以帶動產業成長，挹注經濟成長動能。然而，我們若仔細觀察製造業27個中行業的表現便會發現，這全是來自電子零組件、電腦電子產品的貢獻，排除這兩個行業，綜合其餘25個行業的生產指數年增率落至-4.0％，這意味著多數行業仍在景氣寒冬裡。

例如汽車業、機械設備業、紡織業、成衣服飾業、橡膠製品業、石油及煤製品業、產業用機械維修業等傳統產業，上半年生產指數皆較去年同期衰退逾一成。綜合這25個傳統產業總計有15萬家廠商，占製造業總家數的94％，他們所僱用的員工總數213萬人，占製造業總僱用73％。這告訴我們，製造業裡有逾九成的廠商在寒冬裡、逾七成的受僱者籠罩在衰退的陰影裡。

科技業拉高了算術的成長率，雖顯示台灣的生產實力，但它卻無法澤及其餘九成的業者及逾七成的受僱者，這些落在景氣寒冬裡的企業在人力僱用、薪資給付方面必然會更加保守，以人力僱用而言，上半年傳統產業裡包括汽車、機械、紡織、成衣等15個行業全數負成長，以經常性薪資而言，也有10個行業是處於零成長或負成長，服務業的情況亦然，情勢之嚴峻，於此可知。

第三、傳統產業的產業關聯效果大，加深緊縮效果：傳統產業由於供應鏈遍布全台，其產業關聯效果遠大於科技產業，從產業的「國內關聯程度表」可發現，相較於電子零組件、電腦電子產品的向後關聯係數只有1.49、1.27，食品、紡織、基本金屬、金屬製品的向後關聯係數皆超過2.0，而塑膠製品、機械設備、汽車的向後關聯係數也接近2.0，這意思是這些產業一旦生產活動展開，在產業關聯效果下可以誘發國內產業兩倍的需求，反之，當他們衰退時所產生的緊縮效果也是大的。如今產業關聯效果較大的傳統產業正面臨衰退，其所產生的緊縮效果，不容低估。

我們今年上半年的經濟在亞鄰國家裡，不論是出口、經濟成長皆名列前茅，這是受惠於台灣防疫優於其他國家，加以台灣電子資訊產業競爭力日益提升。然而，從上述分析可以了解，國內產業兩極化日益明顯，我們的平均生產、出口表現雖優於其他國家，但製造業裡逾九成的廠商、逾七成的受僱者仍在衰退陰影中，這些陰影隨著產業關聯的傳遞，無異讓台灣經濟雪上加霜。

主計總處發布的統計或預測，向來深受國人信任，同時也是產業及投資者參考的重要資訊，國民所得評審會召開在即，至盼主計總處能拋開一切的政治考量，對今、明兩年經濟做出專業的預測。