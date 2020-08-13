前總統李登輝逝世後，兩岸反響與評價截然不同，台灣多肯定他推動民主轉型有功，大陸則痛罵他是「民族罪人」、「台灣之恥」，大陸官方更以「病亡」較不尊重的字眼表達對他的評價。兩岸對李登輝歷史功過的評價出現巨大撕裂，其實並不令人意外，正突顯兩岸社會主流價值觀的鴻溝。更複雜的是，這種撕裂和鴻溝，不僅存在於長期困擾兩岸關係的統獨、政治議題中，也存在於大陸對台政策圈內部。

例如，甚囂塵上的「和統」與「武統」之爭，結合解放軍舉行「東沙奪島演習」的背景，再聯繫到中美關係瀕臨「攤牌」格局，讓人不禁猜測大陸對台政策是否轉向「武力統一」，或是對台軍事行動的前期警告。

但深入思辨可以發現，大陸對台軍事行動與所謂「武統論」，是完全不同層次的事。前者是大陸為了維護自身核心利益、遏制外部干預，並且在《反分裂法》基礎上對台「反分裂鬥爭」的行動。後者則是否定大陸對台和平統一方針，攻擊大陸對台單位和學界、挑起兩岸敵意和仇恨的政治操作，兩者沒有因果關係。

大陸內部的「武統」與「和統」之爭，並非路線辯論，而是一些人故意攪亂大陸對台工作，擾亂兩岸輿論環境，是一種企圖點燃兩岸民粹對抗，逼迫兩岸政府「硬碰硬」，製造台海軍事衝突的陰謀。「武統論」的本質是「陰謀論」，兩岸有識之士不宜隨之起舞。

兩岸政治對抗，但和平統一並未絕望，「一國兩區、政治對立」的動態現狀並未根本改變，經濟關係反更緊密。蔡英文就任以來一再強調，堅持中華民國現行憲政體制不變，依《憲法》和《兩岸條例》處理兩岸事務。在此架構下，兩岸是「一國兩區」的關係，也明言「國家統一前」的現階段政治定位。民進黨在520前阻擋黨內立委涉及統獨的修憲案，520後頻繁釋放消息稱修憲不會變更兩岸定位，不支持法理台獨公投，這都為今後兩岸關係的峰迴路轉，留下機會之窗。

紅綠之間的政治對立，雖然在目前以統獨之爭的形式表現出來，並且在近些年涉入更多國際因素、外部勢力操作痕跡。但這種對立還是繼承了1949年以來兩岸因國共內戰，所產生的政治對立的歷史脈絡。換言之，紅綠之間的對立，根本上還是源於中國內戰、冷戰的遺緒，只不過近年來隨著中美「新冷戰」，台灣這顆「冷戰棋子」被突然激活。

因此，「一國兩區+政治對立」還是目前兩岸關係的現狀，仍然未超脫出1949年以來的兩岸關係大架構。在蔡政府、執政黨無意從憲政層面挑戰或修改「一國兩區」定位的情形下，縱使兩岸政治對立升高，也尚未從根本上改變兩岸關係現狀。故「武統論」所鼓吹的「和平統一毫無可能」的論斷，根本站不住腳。

當然，也有人引用李登輝在任內前期制定「國統綱領」，卻在離任前拋出「兩國論」、卸任後推動台獨的例子，來明指或暗示蔡總統的兩岸論述其實是口是心非，與李登輝無異。但這就是政治的玄妙之處，反過來想，假如大陸利用好這個時機，直接和蔡政府對話，主動破解兩岸政治對立，有何不可？畢竟兩岸實力對比和1990年代不可同日而語，大陸在和民進黨打交道的時候，更要有自信心。

武統論者動輒把「70年和平統一政策失敗」掛在嘴邊，事實上正是靠大陸70年來的探索和實踐，兩岸不但未爆發軍事衝突，反而民間關係更緊密，形成政治力切不斷的臍帶關係，才有了今天兩岸和平發展、融合發展的機會。同時大陸可以進一步反思，既然堅定了和平統一道路，軍事實力、反介入能力也獲得提升，那麼對台「硬的一手」就應該避其鋒芒、引而不發、做而不說，用更大的心力推動有利兩岸人民心靈契合的政策，無須把武力和對台軍事鬥爭當做一種輿論宣傳、動員的工具。

黃信介有一句名言「台獨只能做不能說，統一只能說不能做」。對大陸而言，「和統既要說又要做，武統只能做不能說」。既然大陸對和平統一有定力，蔡總統對守住《中華民國憲法》有底線，顯示和平統一希望猶存，兩岸宜互留餘地，不要讓鷹派破壞最後和平的機會。大陸應該避免將「武統」變成逞一時口舌之快的輿論工具，兩岸才有機會實現心靈契合的統一。