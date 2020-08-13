美國總統川普猛咬北京不放，既具大選考量，也憂國力江河日下。但從外貿、科技、軍事、香港等議題極限施壓，必然激起北京的徹底反思。大陸副外長樂玉成說，要確保兩國「不失控、不脫軌」，已預示北京已定調，為長遠發展國力計，也不與美死纏爛打。

以美國制裁中興、打壓華為為例，無非是想在高端晶片軟體製程保持永遠領先地位，這就是國力之戰。美國不斷釋放殺手，連不涉高端科技的TikTok也封殺，顯見殺紅了眼，可能大選百日內還會再做瘋狂舉動。

但這麼做並未激起北京全力反撲，因中國太了解謀定而後動，發展經濟才是正軌。既然定調選前關鍵數月不與美翻臉，「不失控、不脫軌」就是定海之錨。換言之，即使美國在南海引戰，兩軍不慎擦槍走火，北京也不會跟你鬥。沒十足戰略把握和定力，很難做到。

其次傾舉國之力發展經濟。月初大陸工信部發通知，以「舉國體制」從財稅、投融資、研發、人才、智財權等多方面完成高端晶片製程及軟體設計。政策所涉層面、優惠力度皆前所未見，顯示在美歐包抄下，北京將舉全國之力突圍。

明年是大陸「十四五規畫」頭年，啟動巨型市場內需潛力，啟動國內經濟「大循環」，儼然已成大陸未來10年建構百年基業的重中之重。「漸進式改革」一向是中國發展軸心，從東部沿海到西部內陸，從農村到城市，從本土到與「一帶一路」沿線國家，預料面對美國全面包抄，大陸只會舉起改革大纛，發展新一波產業革命並全心投入。

看來，川普不斷打壓的結果，正助長中國崛起。