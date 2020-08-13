以18分錄取稻江科技暨管理學院的陳姓學生，學校表達歡迎他入學，但他的父母不領情，表示寧願兒子重考或是留在家鄉念附近的學校，半工半讀也好，「不可能去念（稻江）」，也「不准他去念」。

前中央研究院院長李遠哲說，該思考的是如果英文、國文都不會的學生，為什麼還能從高中畢業，是他的能力不能用筆試測出來嗎？還是高中根本沒教好。他認為，這不能全怪教育部。

學校當然想招到更好學生、考生更想有好成績。如果造成這樣的事件都不是政府和制度的錯，那麼誰該負責這偉大教改下的18分現象。