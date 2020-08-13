快評》18分現象 20:102020/08/13 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7月3日，大學指考舉行第一天考試，考生入場前要量體溫，全程需配戴口罩，且不開放陪考。（郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以18分錄取稻江科技暨管理學院的陳姓學生，學校表達歡迎他入學，但他的父母不領情，表示寧願兒子重考或是留在家鄉念附近的學校，半工半讀也好，「不可能去念（稻江）」，也「不准他去念」。 前中央研究院院長李遠哲說，該思考的是如果英文、國文都不會的學生，為什麼還能從高中畢業，是他的能力不能用筆試測出來嗎？還是高中根本沒教好。他認為，這不能全怪教育部。 學校當然想招到更好學生、考生更想有好成績。如果造成這樣的事件都不是政府和制度的錯，那麼誰該負責這偉大教改下的18分現象。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 SYM七期Fiddle 125 ABS 復古登場 04:102020/08/13 時尚消費 ESG風潮 吹進台股基金 04:102020/08/13 投資理財 苦等十多年 蘆社大橋有譜了 04:102020/08/13 地方新聞 電線桿擋路 基隆馬路紅線蛇形 04:102020/08/13 地方新聞 楊宇騰發片聞父祝福哽咽想家 04:102020/08/13 娛樂新聞 《水泥股》亞系外資續挺 台泥吞定心丸 11:422020/08/13 財經 操盤心法－台股區間整理、資金重回低基期股 04:102020/08/13 證券．權證 ABF三雄夯 高盛加入外資升評潮 04:102020/08/13 證券．權證 逾44萬人搶 桃園夜市券明抽籤 04:102020/08/13 地方新聞 《半導體》群聯PCIe Gen4超前部署 2025年拚SSD控制晶片No.1 16:142020/08/13 財經 言論熱門新聞 旺報社評》別讓鷹派破壞和平契機 - 旺報社評 - 言論 快評》口罩潮男秀過頭 - 短評 - 言論 快評》川普助中國崛起 - 短評 - 言論 石齊平》美國越來越不像美國 - 觀點 - 言論 中時專欄：張登及》北京戰略定力頂得住華府超限施壓？ - 名家 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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