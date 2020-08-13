澳洲前總理陸克文日前在《外交事務》撰文，明白警告目前美中尖銳對峙，可能演變成「八月炮火」（Gun of August）。所謂八月炮火，指的是在民族主義火焰籠罩，以及破碎的政治版圖分割下的巴爾幹半島，奧匈因太子在塞拉耶佛遇刺，於1914年7月底向塞爾維亞發出最後通牒，奧塞戰事開始後俄國援塞，又引發德國向俄國最後通牒要求停止總動員，最後連鎖啟動三國同盟與三國協約，再捲入美、日、中的第一次世界大戰。

塞拉耶佛事件是突發意外，幾乎是學界共識。但研究者也都同意，鄂圖曼帝國在東歐與中東快速萎縮，德皇威廉二世搞壞了維也納體系與歐洲協商，加上劣化成自走炮的巴爾幹民族主義，致使某組大國戰爭很難避免。這些原因可簡化為三條：一、權力分布重大轉變；二、國際秩序的制度不再能降低國家互動成本並維持信任；三、情感或理念領域的激情對抗，作為引信。

以史為鑑，早從去年起，國際關係學界不分現實主義、自由制度主義或其他，也不論將責任歸咎於美國單邊主義頑固推動「例外論」，還是中國犯下過度擴張的「威廉陷阱」（即一戰前德皇拋棄俾斯麥的平衡外交），眾多名家都同意，維持後冷戰甚至二戰以來世界和平與繁榮的「自由國際秩序」正走向終結。李顯龍擔心小國將難以避險，陸克文警告戰爭可能爆發，早就不是杞人憂天。各國現在只是在等著看21世紀的「塞拉耶佛」在哪裡？本國能閃躲到什麼程度？疫情、炮火若再加上能源與糧食危機，還有就是暫時蟄伏的恐怖主義蠕蟲與朝鮮火箭蠢蠢欲動，如何達成保境安民的「不可能任務」？

與各國沒能預期塞拉耶佛事件不同，當前美中可能的炮火已在人們的視野中。前述秩序瓦解三項因素的兩項，早就在歐巴馬第一任期和川普當選後陸續啟動。歐巴馬時代美國社會嚴重分裂與次貸風暴引發的國際經濟危機，更為美中敵對準備了場景。最後，新冠疫情與川普選情落後則點燃了引信，剩下熱戰戰場未知。

疫情失控與「黑命攸關」（BLM）激化自由派與保守派對抗，更像是美國內部的塞拉耶佛事件，致使川普團隊對華展開比冷戰大師肯南更強硬的「超限施壓」。但在3、4月強勢反擊美國後，北京已開始強調「戰略定力」，這在蓬佩奧與楊潔篪的夏威夷會面即已看出端倪，雙方很可能談過繼續執行貿易協議與彼此底線。

此後北京不僅針對澳洲的世衛調查案提出「時間線」、駐美大使崔天凱、外長王毅與中央分管外事的楊潔箎更在8月先後受訪和撰文駁斥新冷戰與「接觸失敗論」，提出「明確底線、恢復對話、合作抗疫、管控分歧」的建議。中方降低調門，目前似乎沒有獲得華府回應，除了制裁香港林鄭等11人，不顧WTO規定以政治理由直接取消「香港製造」產地資格、威脅逐出抖音與微信，公開炫示「五眼聯盟」威力，否定中共並挑動「政權改變」的動作也頻頻出手。稍早外界以為南海引爆機會甚高，現在看來北京在「南海各方行為準則」二讀與RCEP衝刺之際，不想被帶節奏；前線的戰略突出部，就剩下台海。

大選之前，中美短期戰略選擇已經很明白。中國大陸雖突出「糧食安全」提高全社會警戒，但「六穩六保」才是二十大政治安全的核心。香港延選，戰狼模式早可退場；南海以靜制動，並歡迎美媒NBC等訪問武漢病毒研究所，都是正辦。「戰略定力」已經亮牌：除台北改制、美軍正式駐台，其他就算台灣酸媒嘲笑，暫時都不用軍事衝突反制。但樹欲靜而風不止，川普為了政治生命、保守派為了改造美國，應該不會接受免戰牌。但是美衛生部長阿札爾只是訪台「見證」而未「簽署」備忘錄，與陳時中另簽的「聲明」又迴避「聯合」2字和部長頭銜，難道說「超限」部分是賣台美可雙打的攻擊性無人機，其他依舊是底線？又或者「八月」尚非吉時，川普要為選前留一大招？大家屏息以待。

（作者為台灣大學政治學系教授）