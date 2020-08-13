川普最近一連串的言行接近瘋狂，拜登這5個月很少出現，從最近他頻頻失言，講話結巴，普遍讓人懷疑他至少有認知退化症，甚至有人懷疑他患了老年失智。看來美國人這次選舉必須在兩個爛蘋果挑一個，不管誰當選，美國未來4年前途是艱險無比。

畢竟人們關心他們的健康其來有自，川普74歲，是美國最年長尋求連任的總統，拜登則78歲，是美國最年長，第一次競選總統的候選人。

在可預見的近3個月間，川普將越瘋狂，其實就是困獸之鬥，手段包括：一、推諉卸責：凡是不好的事都推給民主黨、新冠肺炎推給中國。其實，在4月初以前，川普可以究責中國的隱匿疫情資訊，但4月以後，是本國醫療制度及國民健康的問題導致重大傷亡。《紐約時報》平實地說「中國為西方贏得時間，西方卻浪費了它。」

二、利誘：共和黨已在醞釀第二波紓困措施，每人再發1200美元，但是買票效果不會太大，政府猛印鈔票，消費者早已察覺通貨膨脹，上一次超市，買同樣貨品，價格超過以前的15%。除非在這3個多月裡新冠肺炎能迅速減少，否則他當選無望。

三、威嚇脅迫：尤其抗中，不准美國企業與華為、騰訊、和抖音做生意，連微軟併購抖音，美國政府都要抽成。前陣子，關閉中國在休士頓的領事館，聲稱那是中國間諜及盜取美國科研機密的大本營，並表示不排除關閉更多中國使領館。據專家分析，川普此舉經過政治精算，關閉休士頓領事館傷害相對較小，為雙邊關係保留轉圜餘地。中國也以關閉成都使領館為報復，也是維持鬥而不破的局面。

但是拜登同樣令人不放心，最近幾個月拜登甚少出現，一周僅舉辦一場現場活動，而且幾乎不接受記者提問，整個美國似乎沒有反對黨候選人。有人認為這是民主黨的戰略，是在守株待兔，以逸待勞，等著川普犯更大錯誤，以收漁翁之利。

但拜登每次的驚鴻一瞥都令人失望，不管是電視節目或演講、講話，縱使簡短，都不流暢。而且總出現起碼3、4個錯誤，例如將美國新冠死亡人數誤為1.2億人（當時應是12萬人），忘記自己身處何種場合等。因此輿論逼著他去做認知測驗，拜登一聽到此，就大發雷霆。川普在去年12月做過認知測驗，成績斐然，記憶力及空間、語言感知都很好。

拜登健康確有令人憂慮的地方，不單年事已高，他有酗酒紀錄，20年前也有過動脈瘤，血栓塞等問題，至今仍在服藥。如果當選，他身體智能不能及，國會可以宣告他無法繼續任職，而由日前所選擇的副總統候選人賀錦麗繼任，賀錦麗只做過兩年參議員，缺乏政壇及國際經驗，外國領袖可以玩弄她於股掌之上。

川普全國民調普遍落後拜登10%以上，但是美國有獨特選舉制度，決勝關鍵是在搖擺州，密西根州、賓州、威斯康辛州、亞利桑納州、北卡羅來納州和佛州。支持川普的很多是沉默投票者，平常不顯出政治立場，但到了投票日就投川普。這些人也更傾向拒絕民調訪問，所以今年美國民調很難取信於民眾。最近在關鍵州似乎出現川粉悄悄凝聚「隱形勢力」，是2020年大選詭譎莫測的變數。