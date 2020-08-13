幾乎誰都有這樣的感覺，美國越來越不像美國了。在國際間視國際規範如無物，率性退群毀約，自行其是，對待盟友，頤指氣使，只知需索；對於民間經貿活動，妄加干預，蠻橫介入；至於對待中國，就更不知氣從哪兒來了，一味往死裡打，手段粗糙，作風下流，行徑惡劣，幾近歇斯底里。過去的美國，許多人嚮往的美國，不少人心目中的「美」國，一時間，都成了過眼雲煙，怎麼回事？

有人想到，應該跟川普有關，或者，是新媒體的效應。或許都對，但最多只是技術面的解釋。美國越來越不像美國，我認為主要有三個基本面的原因。

首先，是美國開始出現老化、鈍化了。美國的政治人物或許比一般百姓對此有更為敏感的察覺認知，從而產生了不自信。

國家一如個人或企業，都有其個別的生命周期，老化並不奇怪。240年來，美國從13州獨立發展到全球霸權，除了惡實力（殺戮印地安人，剝削黑奴）已不可在，軟實力（體制與價值）、硬實力（綜合軍力）、陰實力（搞暗殺、政變、顛覆）及虛實力（美元霸權）均以攀過高峰，各以不同速度下行之中。當老人自我察覺力不從心時，會不自信，或焦慮，國家也一樣，就在此時，第二個因素出現了：中國崛起。

中國崛起並不單單表現在GDP已成為全球老二之上，在科技領域急起直追（5G、AI、大數據、量子等），在軍事領域彎道超車（東風、激光、電磁炮、電磁彈射等），及在被封鎖領域成功突圍（阻攔索、預警機、北斗、太空站等）都讓原本的領先者美國備感壓力甚至心生恐懼，不由得大喊「美國第一」，並在方方面面出現的各種失態行為及過激反應，潛意識無非是想確認或讓大家知道我美國還是全球老大。

不僅如此，由於中國作為美國霸權要對付的一個最新的老二，看來與以往美國成功對付掉的所有一眾老二（英國、德國、日本、蘇聯）完全不同，不但難纏，而且常遭嚴重反擊，從歐巴馬的重返亞太到川普的印太戰略，從什麼什麼牌到什麼什麼戰，始終未見明顯效果，日益嚴重的美國霸權焦慮症終於讓美國亂了方寸，把美國作為立國強國的最高價值，比如公平競爭的市場經濟原則、全球化的理念與理想、對人權民主法治的堅持等，都丟在了腦後，因為必須不擇手段、不惜代價甚至不惜顏面，把中國打趴，打到美國老大的霸主地位不再面對挑戰、不再感到威脅為止。

這就是為什麼美國越來越不像美國的主要緣故了。

再往下發展，又會如何？分兩頭看，中國方面，崛起與復興的勢頭應是擋不住了，有遠見的政治家如已去世的李光耀及仍在位的梅克爾和馬克宏，應該都看到了；另一頭的美國，不外兩個選擇，一是頑抗頑鬥，結果未必成功；二是從歷史中去尋找智慧與線索，或期待大戰略家的出現。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）