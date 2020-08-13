美國民主黨總統參選人拜登終於公布了他的副手人選：加州的亞非裔參議員賀錦麗，兩人將搭檔代表民主黨參加2020的美國總統大選，挑戰川普的連任之路。

好笑的是，美國民調機構拉斯穆森做了一個即時民調，結果竟然有59%的民眾認為，已經高齡77歲的拜登如果真的當選，有可能做不完4年的總統任期。畢竟拜登之前才經歷各種醜聞纏身，在出席各種場合的時候大家也難免對他身心靈的健康狀況多有疑慮，甚至他自己都曾自嘲不知道自己能不能撐過4年總統任期。這也難怪如果「拜賀配」真的在今年的美國總統大選勝出，有將近6成的人覺得賀錦麗有可能在這4年內「扶正」變成美國總統。

雖然副總統一職的設計，原本就是在總統無法履行職務時，需要代行總統職權的存在，以往沒有哪個總統候選人是認真以「我意外後扶正」來作為挑選副手的依據；更沒有哪一次的候選組合會像這次的拜賀配一樣，讓美國選民開始認真考慮，「如果拜登真的在任內怎麼了，賀錦麗就會變成下一任美國總統，那我還要不要投他們？」這種複雜心情和考量，對美國人來說也算是前所未有的選舉新體驗。

與此同時，MSNBC也公布了一份民調，顯示有32%的民眾喜歡賀錦麗、34%的民眾不喜歡，另外還有20%根本不知道她是誰。其實這些民眾所謂的「喜不喜歡」是很模糊的說法，因為喜不喜歡賀錦麗跟到最後會不會投「拜賀配」基本上是兩回事，所以無論喜歡不喜歡都沒有太大的意義。倒是倒是那20%說「不知道賀錦麗」是誰的群體，反而凸顯了賀錦麗的一項劣勢與優勢。

劣勢就是，賀錦麗真的是一個沒有全國知名度的政治人物。相信在這兩天拜登宣布要選她當副手之前，很多台灣人根本沒聽過這號人物。儘管她曾參加過民主黨的總統初選，還在辯論會上狠批拜登，但她很快就因為募不到競選經費被迫退出，所以她不算美國全國知名的政治人物。既然如此，拜登為什麼還要選她？就是因為她的身分：女性、移民二代、非裔／亞裔。

拜登在確定出線，代表民主黨角逐總統大位時曾經說過，他會找一位女性擔任副手。而目前在美國政壇檯面上的選擇也不多，大家能想到的也就是麻州參議員伊莉莎白華倫。不過華倫年紀也已經71歲，大概也就剩賀錦麗能夠幫拜登實踐這個女性搭檔的諾言了。更何況賀錦麗移民二代又是有色族裔的身分，更是壓到了川普的痛腳。也難怪川普在拜登一公布副手人選之後，就炮火猛烈地攻擊賀錦麗。如果沒什麼威脅，何必大張旗鼓地攻擊她呢？

（作者為口譯工作者）