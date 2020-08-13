副總統頼清德戴紫色口罩見美國衛生部長阿札爾引起關注。（圖擷自賴清德臉書）

副總統賴清德日前設宴款待美國衛生部長阿札爾訪問團，並致贈口罩國家隊生產的彩色口罩。事後賴清德在IG上貼出與當天也出席的國安會祕書長顧立雄和外交部長吳釗燮3人的合照，並笑稱3人是「口罩潮男三劍客」，頗為自得。

只見賴、顧和吳3人分別戴上紫色、朱紅色和藍綠色的「玩色系列」口罩，且3人還刻意搭配同色系領帶，還真是精心打扮了一番。標榜「高顏值」、「高時尚」的彩色系列口罩，近來極為流行，經賴清德如此高調炫耀，肯定又會激起一波搶購熱潮，但各大平台銷售一空，民眾想買也買不到。

新冠疫情居高不下，口罩必須戴好戴滿，老實說，天氣這麼悶熱，真的很不舒服；口罩國家隊設計製造出各種材質、花色的口罩，讓戴口罩成為時尚的一部分，人們更甘心情願隨時戴上口罩，不但增加生活樂趣，對防疫也是好事。不過，看到政府高層也來湊這種熱鬧，就不免讓人有些傷感了。

目前防疫已進入「搶疫苗」的階段，各國或自行研製或向外採購，大家都在緊鑼密鼓準備疫苗，以迎戰進入秋冬之後，可能發生的第二波疫情；產製門檻低的口罩則早已不再是防疫的重點物資，因為能做的國家和廠商太多了。

台灣發展出彩色的口罩雖然頗見創意，但是放在防疫大格局的挑戰來說，終究只能說是雕蟲小技。賴清德以副總統之尊，獻寶似的致贈疫情死亡人數超過16萬人的美國衛生官員，如此花俏的口罩，還真有點不食人間煙火的尷尬。

而官員們自詡潮男的口罩搭配，也讓人錯愕：都什麼時候了，還在玩這種把戲！官員與其沉浸在彩色口罩的小確幸裡，不如多花一點心思和精力，趕快催生疫苗才是正辦。