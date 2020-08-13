李登輝將入葬五指山軍人公墓。曾貴為總統，葬五指山，理應無任何懸念，軍人公墓所有英靈，當於入葬子丑之時，列隊恭迎，以共享後人祀奉，尊榮永世。

中華文化重視祭祀，能入軍人公墓，無論其是英雄或是梟雄，甚而只有勞苦之功的平凡之輩，但均有一共同點，也是必要點，即為國家盡忠、為民族盡孝。

中華歷史數千年，英雄、梟雄、奸雄、叛徒比比皆是，歷史從來不以世俗的成敗謀略評是非，而是以其人格氣節來論英雄。「忠」是中華文化「八德」之首，不忠者，不僅不是英雄，反而受人唾棄。中國歷史上，有太多世俗定義下的失敗者，如關雲長、岳飛、文天祥等，即使他們未能壽終正寢，但最終受人敬仰，是人民心中的英雄。反之，有多少奸雄、叛徒，即使生前高官厚祿、前呼後擁，最終也釘上歷史的恥辱柱。

李登輝一生，有人對其「豐功偉業」推崇備至，認為他既有理想，又有謀略，懂得壓抑自己，推動台灣民主化。對台獨分離主義者而言，李登輝最終還裂解「外來政權」國民黨，把外來的「中華民國」本土化為獨立的台灣，功德無量。

李登輝的所謂大功是建立在其大過之上，「功」只是浮面之功，但卻有動搖敗壞國基的深層之過。李登輝任內的確完成了台灣的全面選舉，但是，選舉並不等於民主，只是民主一環。李登輝把台灣的「選舉」建立在兩個惡質土壤上，一是族群的對立分別心：早期是區分台灣人與外省人，後期是新台灣人與中國人的分別對立認同；二是黑金政治：蔣經國時代嚴禁政商掛勾，但是李登輝為鞏固其影響力，卻大開黑金的大門。

李登輝運用認同撕裂的操作與黑金網絡，成功地掃除了黨內的不同力量；利用與中國大陸為敵，成功地塑造自己成為台灣主體性的代表人物，鞏固了權力。李登輝是政治鬥爭贏的一方，但在政治上，他扭曲民主精神，把民主玩成黑金橫流、認同對抗，斷了台灣民主的慧根。認同撕裂的操作與黑金政治的擴散，使得台灣的民主一開始就帶有毒性，而影響了後來幾十年的健康發展。他讓兩岸敵意加深，斷了兩岸和平的可能。經濟上的「戒急用忍」，政治上的與大陸對抗，讓台灣失去「經營中原」、成為「亞太營運中心」的歷史機會。近二十多年來，台灣整體經濟力滑落，貧富不均更嚴重，李登輝是始作俑者、責無旁貸。

政治人物的功過或許有不同觀點，但「忠」無疑是歷史評價的關鍵。李登輝晚年展示其真面目，他不僅不認同中華民國的歷史、文化，甚至鄙視中國的東西，根本不愛中華民國這個國家，他口口聲聲愛台灣，但實際言行卻顯示愛日本遠勝於台灣，台灣是他甩不掉的軀殼，日本才是他的靈魂。

李登輝是有思想與謀略的人，堪稱人生勝利組，晚年享受榮華富貴，但歷史終會給他評價的。站在中華民國與民族的立場而言，他有權術，無道德；有思想，無良知；他一生都在背叛自己，對國家不忠、對人民不仁，他是英雄、梟雄、奸雄，還是叛徒？

李登輝的確是台灣近400年來難得的風雲人物，但他入葬五指山時，迎接他的會是軍人英靈們的尊崇與歡迎，還是與鄙視與辱罵。他的靈魂會平靜嗎？

（作者為孫文學校總校長）